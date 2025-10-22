Арестувани журналисти в Беларус и Грузия спечелиха "Сахаров" - най-високото отличие на ЕС за правата на човека

Двама арестувани журналисти в Беларус и Грузия са лауреати на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2025 г., която ще бъде връчена от Европейския парламент на 16 декември. Председателят на ЕП Роберта Мецола обяви победителите по време на пленарното заседание на 22 октомври. Това са Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия. С наградата "ние отдаваме почит на двама журналисти, чиято смелост е пример за всички, които отказват да бъдат заглушени. И двамата са платили висока цена за това, че са казали истината на властта, превръщайки се в символи на борбата за свобода и демокрация. Парламентът застава зад тях и зад всички, които продължават да отстояват свободата", заяви председателят на ЕП.

Кой е Анджей Почобут?

Анджей Почобут е журналист, есеист, блогър и активист от полското малцинство в Беларус. Известен със своята открита критика към режима на Александър Лукашенко и с писанията си за историята и правата на човека, той е бил арестуван многократно.

Oт 2021 г. е в ареста и е осъден на осем години в наказателна колония. Оттогава здравето му се влошава, но въпреки че не получава необходимата медицинска помощ, той продължава да се бори за свобода и демокрация. Настоящото му здравословно състояние е неизвестно, а на семейството му не е позволено да го посещава.

В резолюция, приета на 15 март 2023 г., Европарламентът призова за незабавното и безусловно освобождаване на Анджей Почобут, като заяви, че обвиненията срещу него са „политически мотивирани“ и „имат за цел да заглушат независимите гласове и да потиснат свободата на изразяване и сдружаване“.

Коя е Мзия Амаглобели?

Мзия Амаглобели, грузинска журналистка и директор на онлайн медиите Batumelebi и Netgazeti, беше арестувана през януари 2025 г. за участието си в антиправителствените протести. През август тя беше осъдена на две години затвор по политически причини.

Като първата жена политически затворник в Грузия след обявяването на независимостта на страната и защитник на свободата на изразяване, Амаглобели се превърна в символ на продемократичното протестно движение, което се противопоставя на режима на проруската управляваща партия „Грузинска мечта“ след оспорваните избори през октомври 2024 г.

В резолюция, приета на 19 юни 2025 г., Европарламентът призова за незабавното и безусловно освобождаване на Мзия Амаглобели в Грузия, като осъди „системните атаки на режима на „Грузинска мечта“ срещу демократичните институции, политическата опозиция, независимите медии, гражданското общество и независимостта на съдебната власт“.

ЕП подкрепя защитниците на демокрацията и свободата на изразяване

ЕП е твърд поддръжник на демократичната опозиция в Беларус и ѝ присъди наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта през 2020 г. През май 2024 г. председателят Роберта Мецола подписа писмо за намерение за укрепване на сътрудничеството между Европейския парламент и демократичните сили в Беларус.

На официалното пленарно заседание в Страсбург днес ЕП посрещна двама видни опозиционни лидери от Беларус, Сергей Тихановски и Святлана Тихановска, и на същия ден прие допълнителна резолюция относно ситуацията в Беларус.

По отношение на Грузия, през ноември 2024 г. Европарламентът призова страната да проведе нови избори след оспорвания вот от октомври 2024 г. През юли 2025 г. членовете на ЕП приеха резолюция, в която изразиха тревога от отстъплението от демокрацията и репресиите в Тбилиси и заявиха, че настоящото грузинско правителство застрашава европейския път на страната. Те призоваха ЕС и държавите членки да наложат двустранни и координирани лични санкции на ключови представители от партия „Грузинска мечта“. Евродепутатите също призоваха Европейската комисия да преразгледа прилагането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия.

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта

Наречена на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров, наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта е най-високото отличие на ЕС в областта на правата на човека. От 1988 г. насам Европарламентът я присъжда всяка година на личности, групи или организации в знак на признание за техния принос в защита на правата на човека, свободата на изразяване и демократичните ценности.

Няколко лауреати на наградата „Сахаров“ са печелили и Нобелова награда за мир. Най-скорошният пример е носителката на наградата „Сахаров“ за 2024 г. Мария Корина Мачадо от Венецуела, която получи Нобел за 2025 г.: Спечелилата Нобеловата награда за мир я посвети на Тръмп и народа на Венецуела.

Други примери са Нелсън Мандела, Малала Юсафзай, Денис Муквеге, Надя Мурад, Алес Бяляцки и Александра Матвейчук, припомнят от пресцентъра на ЕП.