Войната в Украйна:

Путин проведе учение на руските стратегически ядрени сили

22 октомври 2025, 17:14 часа 662 прочитания 0 коментара
Путин проведе учение на руските стратегически ядрени сили

Руският диктатор Владимир Путин днес наблюдава учение на руските стратегически ядрени сили от кабинета си в Кремъл. Маневрите включваха изстрелване на междуконтинентална балистична ракета с наземно базиране "Ярс" , изстрелване на балистична ракета от подводницата "Брянск" и изстрелване на няколко крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави, от стратегически бомбардировачи "Ту-95МС".

Русия редовно провежда учения на стратегическите си ядрени сили, за да ги изпробва и за да напомни на противниците си, че притежава най-големия ядрен арсенал в света.

Още: Отново измамен: Тръмп е отменил срещата с Путин

"По време на учението беше проверено равнището на подготовка на органите за управление на въоръжените сили и практическите умения на оперативния състав за организиране на управлението на подчинените войски", пише в прессъобщение на Кремъл. "Всички поставени задачи бяха изпълнени", се добавя в текста.

Полша не е България: Ако Путин прелети оттам за срещата с Тръмп, полетът му може и да не продължи

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Владимир Путин военно учение
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес