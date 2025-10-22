Путин проведе учение на руските стратегически ядрени сили

Руският диктатор Владимир Путин днес наблюдава учение на руските стратегически ядрени сили от кабинета си в Кремъл. Маневрите включваха изстрелване на междуконтинентална балистична ракета с наземно базиране "Ярс" , изстрелване на балистична ракета от подводницата "Брянск" и изстрелване на няколко крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави, от стратегически бомбардировачи "Ту-95МС".
Putin is taunting Trump — looks like the Kremlin is begging for Tomahawks— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025
Russia has carried out large-scale strategic nuclear force drills involving all components of its “nuclear triad” — land, sea, and air.
An intercontinental ballistic missile Yars was launched from the… pic.twitter.com/OPMd7eZqir
Russia conducted exercises of its strategic nuclear forces, involving land, sea, and air components. pic.twitter.com/Gqvm25BkJd— WarTranslated (@wartranslated) October 22, 2025
Русия редовно провежда учения на стратегическите си ядрени сили, за да ги изпробва и за да напомни на противниците си, че притежава най-големия ядрен арсенал в света.
Още: Отново измамен: Тръмп е отменил срещата с Путин
"По време на учението беше проверено равнището на подготовка на органите за управление на въоръжените сили и практическите умения на оперативния състав за организиране на управлението на подчинените войски", пише в прессъобщение на Кремъл. "Всички поставени задачи бяха изпълнени", се добавя в текста.
Полша не е България: Ако Путин прелети оттам за срещата с Тръмп, полетът му може и да не продължи