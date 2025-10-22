Руи Мота: Лудогорец не е на позицията, на която искаме, но сега фокусът ни е върху Лига Европа

Наставникът на Лудогорец Руи Мота даде пресконференция преди гостуването на Йънг Бойс в Лига Европа в четвъртък. Специалистът подчерта, че всички в клуба са наясно, че не се намират на позицията, на която трябва да бъдат във вътрешния шампионат, но сега фокусът им е изцяло върху европейския турнир и предстоящия мач. Мота каза още, че неговият тим ще играе за победа в Швейцария, макар и теренът да е изкуствен и това да прави условията малко по-различни за неговите футболисти.

Коментарът на Руи Мота преди гостуването на Йънг Бойс в Лига Европа

"Разликата е голяма на изкуствен терен, всичко е по-различно, различен е контролът, топката скача различно. Всички обичат да играят в Лига Европа, по-развълнувани са, когато става въпрос за Лига Европа. Знаем, че не сме на позицията, на която искаме да сме вкъщи. Нашият фокус е върху утрешния мач. Знаем и сме организирали добре нещата, които не правим добре, ще има промени. Както казах, нашият фокус е върху Лига Европа и утрешния мач", каза Мота.

"Йънг Бойс е много добър отбор, не са в най-добрата си форма, но не им трябва, за да бъдат успешни. Ще вложат много енергия, за да преминат през този лош период. Ние сме тук, за да играем, да се борим за трите точки и да спечелим. Разговарях с Квадво Дуа, но Йънг Бойс е голям отбор, с големи успехи, феновете им ще направят фантастична атмосфера на стадиона. Ние също сме голям отбор, нямаме търпение да изиграем този мач", добави още той.

"Имахме малка ситуация със Серджио Падт, другите започват да се връщат, всичко е наред. Йънг Бойс много използва физиката, с която разполага. Трябва да отговорим с агресивност, защото не разполагаме с височина. Най-важно е да работим като отбор", завърши Мота, който е критикуван за неубедителното представяне на отбора от началото на сезона.

