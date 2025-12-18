Войната в Украйна:

Зеленски превърна плана на Тръмп в свой филм. Но Путин отказва да го снима

18 декември 2025, 06:55 часа 408 прочитания 0 коментара
Интересна гледна точка за мирните преговори, които текат в момента между Украйна и Русия чрез посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, сподели експертът от фондация "Карнеги" Александър Баунов. Той сравни мирния план на Тръмп (всъщност направен под диктовка на Кремъл) с кино, а президентът на Украйна оприличи на мъдър актьор, който се е научил как трябва да се общува с продуцент, който идва при него с предложение за заснемане на филм. 

"Зеленски направи всичко през последните дни, за да демонстрира, че приема всички инициативи на Тръмп, само с някои уговорки. В това отношение той действа като мъдър актьор или режисьор, когато общува с продуцентите. Когато продуцент идва при него с план, с идея за филм, той трябва да я приеме, дори въобще да не я харесва. Защото продуцентът е този, който носи бюджета. А след това вече, с напредването на работата, целта е актьорът да преработи това предложение, така че да стане "неговият филм". 

Всъщност точно това правят в момента украинските преговарящи. Те преработиха плана на Путин в свой собствен филм. Но тъй като го преработиха в свой собствен филм, Путин отказва да го снима. Той ще напусне продукцията", заяви Александър Баунов в интервю за Bild.

Елена Страхилова
