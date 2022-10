Активист, задържан от режима на Лукашенко, спечели Нобеловата награда за мир

Нобеловият комитет присъди награда за мир още на международната организация за правата на човека „Мемориал“, основана в Русия, както и на Центъра за граждански свободи – украинска неправителствена организация.

⚡️⚡️⚡️ #Belarusian human rights activist Ales #Bialiatski , who is currently in prison, received the #Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/nQlfhGvORv

Бяляцки е основателят на известния беларуски център за човешки права „Вясна“ (в превод - пролет), който е създаден през 1996 г. в отговор на бруталните репресии срещу уличните протести от страна на авторитарния лидер Александър Лукашенко. Близкият съюзник на Владимир Путин управлява страната от 1994 г. насам, а през 2020 се бетонира на поста, след като фалшифицира резултатите от изборите в своя полза, вкара редица опозиционери в затвора и потуши с агресия гражданските демонстрации срещу режима.

„Бяляцки посвети живота си в насърчаване на демокрацията и в мирно развитие на родната си страна“, обяви Нобеловият комитет при обявяването на наградата. Председателят на Норвежкия нобелов комитет Берит Рейс-Андерсен заяви, че той "не е отстъпил нито сантиметър в борбата си за правата на човека".

Активистът беше арестуван първо в периода 2011-2014 г. заради укриване на данъци – обвинения, които той винаги е отричал. През 2020 г. Бяляцки бе задържан отново – след масовите протести на беларуската опозиция, настояла международната общност да не признава резултатите от изборите.

След обявяването на тазгодишните носители на наградата за мир председателят на Нобеловия комитет беше запитана от репортери дали с това се цели да се отправи послание към руския президент Владимир Путин, който днес празнува 70-ия си юбилей. Берит Рейс-Андерсен заяви, че призът се дава на тези, които помагат за мира и отрече комитетът да е "отправял обръщение към президента Путин - нито за рождения му ден, нито за нещо друго".

"Вниманието, което президентът Путин привлече върху себе си, което е уместно в този контекст, е върху потискането на гражданското общество и защитниците на правата на човека. Това искаме да адресираме с тази награда“, допълни тя.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU