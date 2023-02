Активистка на Pussy Riot изчезна след акция на властите в дома й

Сутринта на 17 февруари Флорес каза на адвоката си, че апартаментът й е претърсен и тя е арестувана. Даниил Бърман отишъл на адреса, който Флорес му дала, но детективите му казали, че тя не е там, но няма задържани. Телефонният номер, от който Флорес се е обадила на Берман пък вече бил блокирал входящите обаждания от адвоката. Така текущото местоположение на клиента му е неизвестно, предава Медуза.

Pussy Riot member Rita Flores went missing after her apartment was searched in Moscow



On the morning of February 17 Flores told her lawyer that her apartment was searched and she was arrested. When the lawyer arrived at the police station, he was told that Florence was not here. pic.twitter.com/VJVwvff8IM