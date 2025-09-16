Войната в Украйна:

Албания напредва за ЕС: Отвори предпоследния клъстер

16 септември 2025, 15:51 часа 139 прочитания 0 коментара
Албания отвори петия от шестте клъстера в преговорите си за присъединяване към ЕС. Това е клъстер 4, който се отнася до зелената програма и устойчивата свързаност и включва четири преговорни глави: транспорт, енергетика, трансевропейски мрежи и изменение на климата, съобщи македонската медия "Макфакс".

„Албания върши впечатляваща работа. Ако продължи с това темпо, ще отвори всички клъстери тази година“, каза еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Албанският премиер Еди Рама заяви на прескофренеция, че ЕС е империя, към която Албания иска да принадлежи. ОЩЕ: Руско влияние на Балканите чрез православието: Първа е албанската църква

Новините днес