Желязков пристигна във Финландия за срещата на страните от Източния фланг на ЕС (СНИМКИ)

Малко преди 12 ч. наше време днес, 16 декември, правителството съобщи, че е започнало участието на министър-председателя в оставка Росен Желязков в срещата на върха на държавите членки на ЕС по Източния фланг. Тя се провежда във финландската столица Хелзинки, където българският премиер е бил посрещнат от колегата си Петери Орпо. В рамките на днешния форум лидерите на Финландия, България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва ще обсъдят сигурността по Източния фланг на Европейския съюз, както и необходимостта от координирани действия за укрепването на неговата отбранителна готовност и дългосрочна устойчивост в контекста на сътрудничеството ЕС - НАТО.

"Ще бъдат разгледани също заложените цели в публикуваната през октомври Пътна карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. - и по-специално инициативата „Бдителност по Източния фланг“. Теми от предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел също ще бъдат във фокуса на разговорите в Хелзинки днес", обявиха от пресцентъра на кабинета в оставка.

Още: ЕС с официален план: Имаме 5 години да се подготвим за война с Русия

Снимка: Министерски съвет

Ще се искат средства от ЕС заради руската заплаха

Източноевропейските страни, включително България, имат категорично послание към Брюксел - Русия тества границите им и Европейският съюз трябва да започне да плаща за ответните мерки. Лидерите на осемте гореизброени държави от блока, граничещи с Русия или намиращи се близо до нея, ще използват срещата си на върха във финландската столица Хелзинки на 16 декември, за да настояват за специално финансиране за отбрана в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Те ще се аргументират с това, че сигурността на границите вече не може да се третира като национален разход, съобщава Politico, позовавайки се на трима европейски правителствени служители.

„Укрепването на източния фланг на Европа трябва да стане обща отговорност за Европа“, заяви в понеделник естонският премиер Кристен Михал.

Още: Финландия кани на среща България и другите страни от източния фланг на НАТО заради заплахата Русия (ВИДЕО)

Снимка: Министерски съвет

Тази първа по рода си среща на върха, организирана от финландския премиер Петери Орпо, подчертава нарастващото безпокойство сред източните страни на ЕС относно все по-наглите опити на Русия да тества отбранителните им системи и да предизвика паника сред населението им, пише брюкселското издание.

В центъра на дискусията във вторник ще бъде финансирането от ЕС. Страните на първа линия на руската заплаха искат блокът да „предложи нови финансови възможности за граничните страни и финансови инструменти, основани на солидарност“, казва един от правителствените служители пред Politico.

Като част от предложението си за бюджет за 2028-2034 г., Европейската комисия планира да увеличи разходите си за отбрана петкратно - до 131 милиарда евро. Страните от първата линия биха искали част от тези средства да бъдат предназначени за региона, като вероятно ще повторят това послание по време на срещата на Европейския съвет в Брюксел в четвъртък, смятат източниците на изданието.

Още: България ще иска пари от ЕС заради руската заплаха