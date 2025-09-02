Руско влияние на Балканите чрез православието: Първа е албанската църква

Вселенската патриаршия е изправена пред сериозни предизвикателства в междуправославните отношения, а нова гореща точка идва от Албания. Само шест месеца след избирането на новия архиепископ Йоан, Руската православна църква засилва контактите си в Тирана, създавайки впечатлението, че използва пространството, което Фанар е пренебрегнал, предава македонската медия religija, позовавайки се на Оrthodox Times.

След избора, архиепископ Йоан спази каноничната процедура и направи първото си официално посещение във Вселенската патриаршия в Истанбул. Там беше посрещнат от патриарх Вартоломей с традиционно съслужение, което потвърди каноничното уважение и добра воля. Но след този акт - мълчание. Не последваха никакви допълнителни контакти или инициативи от Фанар, а създаденият вакуум беше използван от Москва. ОЩЕ: Ердоган превръща стар манастир в джамия

Руското посещение

Преди две седмици в Албания пристигна делегация на Руската православна църква, водена от митрополит Антоний Волоколамски, придружена от Николай Балашов, дългогодишен сътрудник на патриарх Кирил, и Игор Якимчук, заместник-председател на Отдела за външни отношения. Това беше първото официално посещение на високопоставена делегация от чуждестранна църква при новия архиепископ.

В изявлението на Албанската архиепископия се подчертава важността на „междуправославните отношения“ и въпроса за мира в Украйна, което ясно показва, че Москва използва украинския въпрос като основна точка в дневния си ред.

Покойният архиепископ Анастасий, който възстанови Албанската църква след падането на комунизма, беше известен с това, че поддържаше баланс – той често имаше разногласия с Фанара, но никога не се постави под патронажа на Москва. Неговият наследник, архиепископ Йоан, макар и формално сдържан, вече е изправен пред спекулации, че след Константинопол следващото му официално посещение може да бъде в Москва – ход, който би представлявал тежък удар върху Фанара и гръцката църковна дипломация.

Деелинизация в Албания

Междувременно в Албания все по-често се говори за процес на „деелинизация“ на местната църква. Твърденията са архиепископът да не носи името Йоанис, а да използва албанска форма като Джовани или Йоан. Развитието на събитията се следи отблизо и от други православни църкви, защото Албания, за разлика от България, има по-голямо символично значение в по-широкия контекст на православието и в баланса на влияние между Фанар и Москва. ОЩЕ: Защо църквата крие хиляди от проверки за минало в Държавна сигурност и ще бъде ли закрита Комисията по досиетата?