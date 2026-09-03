Антонио Коща призова да работим заедно за Украйна: Ето мнението на Радев (ВИДЕО)

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова да работим заедно за Украйна, като отбеляза, че както украинската държава, така и Молдова и Западните Балкани принадлежат и трябва да бъдат в ЕС. "Нашата решителност за подкрепа за Украйна, докато тя се отбранява и се стреми за справедлив и дълготраен мир, остава непоколебима. Знаете, че злонамереното отношение и поведение на Русия се разпростира отвън границите на Украйна - кибератаки, нарушение на критична инфраструктура, дронове в нашите въздушни пространства. Крайно време е Русия да спре тази война, а не да ескалира. Заплахите и сплашването няма да намалят нашата решителност да подкрепяме Украйна, колкото дълго е необходимо, докато справедлив и траен мир не бъде постигнат. Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи, а напротив ще увеличи натиска спрямо Русия, докато Русия спре с убийствата и покаже истински ангажимент за мир. Крайно време е войната да спре и да се спре огъня", подчерта още Коща.

Той заяви, че очаква с нетърпение да работят съвместно с Румен Радев на следващите срещи на Европейския съвет.

Мнението на Радев за разширяването на ЕС

Премиерът също коментира въпроса за разширяването. Той заяви, че страната ни държи разширяването на ЕС да не бъде подчинено на конюнктурни геополитически процеси, а на принципа на собствените заслуги и в тази връзка искрено благодари на Коща за това разбиране.

"Г-н Коща знае прекрасно, че България и силен двигател за интеграцията на страните съседни на ЕС, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа", заяви още българският министър-председател. ОЩЕ: Опит за връзка с Путин ядоса европейски лидери

Бюджетът на ЕС и идеята на Радев за нова кохезия

Антонио Коща отчете, че 2026 г. е решителна година за Европа, тъй като докрая на годината трябва да бъде одобрен бюджетът до 2034 г. По думите му трябва европейски бюджет, който да отговаря на амбициите за ключови сфери като отбрана и сигурност, конкурентоспособност и иновации и стратегическа устойчивост.

"Същевременно трябва да продължава да подкрепя нашето селско стопанство и кохезионната политика, тъй като те остават ключови стълбове за просперитета, устойчивостта и балансираното развитие на всеки европейски регион, включително в България. За да постигнем всичко това - следващият бюджет ще има изцяло нова архитектура", подчерта Коща.

Според него новата реалност изисква нов подход и нов начин на разпределение на ресурсите.

Премиерът Радев заяви, че визията на съюза трябва да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на ЕС и особено във все по-трудно предсказуем свят. Той заговори за равен достъп до големия кохезионен фонд, до важните инструменти, които ще го движат.

"Предложих да мислим за един нов термин, индустриална кохезия", заяви още Радев и обясни, че има предвид не класическата кохезия, а такава, която дава възможност на всички страни членки да участват равностойно в технологичното и индустриално развитие.

Двамата са обсъдили и въпроси за свързаността, като Радев обяви, че с Коща споделят много общи идеи за бъдещето развитие на тези свързаност. По думите му България е изключително важен елемент в тази верига на европейска свързаност вътре в Европа и със съседните на Европа региони.

Стана ясно, че с помощта на ЕС ще подобрим нашата шосейна и жп свързаност. ОЩЕ: Антонио Коща: Не обсъждаме преговори с Русия, а повече натиск срещу Путин