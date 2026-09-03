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Наглостта на Путин: Украйна първа бомбардирала цивилни цели, Русия просто отговаряла (ВИДЕО)

03 септември 2026, 15:35 часа 1076 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Наглостта на Путин: Украйна първа бомбардирала цивилни цели, Русия просто отговаряла (ВИДЕО)

Русия и Украйна трябва сами да се договорят, а всички останали държави да подкрепят. Това заяви руският диктатор Владимир Путин от Владивосток, на ежегодния форум за насърчаване на икономическото развитие на Далечния изток. А кои са "останалите държави" - не само САЩ, по думите на Путин, но и Китай на първо място:

Путин изрази и благодарност към всеки, който помагал "да се урегулира въпросът" - сякаш подпалената от него война е някакъв въпрос с нужда от отговор, а не факт. И за да се види психопатията на руския лидер, той веднага след това обвини Украйна, че нанася удари по граждански цели и това усложнявало провеждането на мирни преговори. Нахалството на Путин стигна дотам да каже, че Русия изхождала от презумпцията, че граждански цели във война не се удрят, обаче Украйна мислела другояче и затова нападналата я по негова заповед Русия почнала също да бомбардира цивилни и граждански цели. Казаното е на фона на 4,5 години пълномащабна война, подпалена от Владимир Путин и с безброй очевидни руски удари с авиобомби, ракети и дронове по обикновени хора и цивилни цели в цяла Украйна, започнали след като путиновите изверги потопиха в кръв Буча през пролетта на 2022 година. Един от най-запомнящите се беше ударът на руска крилата ракета по болницата за лечение на онкоболни деца "Охматдит" в Киев – днес, 3 септември, Украйна изглежда отмъсти донякъде за това – ОЩЕ: Куршуми в главата и в корема за руски генерал, сочен за отговорен за удара по болницата за деца "Охматдит" в Киев

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Колкото до евентуална нова мобилизация в Русия, Путин отрече – било дезинформация заради изборите за Думата на 18-20 септември. Нямало нужда от такова нещо, в Русия се записвали доброволно в армията, докато в Украйна ги принуждавали, влачели ги в камионетки като бездомни кучета, всеки ден това го давали по телевизията. Затова и мотивацията в украинската армия била много ниска, а броят на дезертьорите – голям, в представата на Путин. Никой не му зададе въпрос щом е така, защо руската армия пета година не може да превземе дори Донбас, след като атакува с цялата си мощ, а украинците са толкова демобилизирани и отчаяни:

"Логиката" на Путин обаче здраво е влязла в главите на немалко хора – пример в долното видео. Путин не можел да защити цяла Русия, службите – и те, много голяма територия, обаче затова да се бомбардират до дупка украинските градове, там вече нямало нормални хора, само "бандеровци" - а не просто Путинова Русия да спре войната, най-бързо било да се "разбомбят всички там в Киев":

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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