Наглостта на Путин: Украйна първа бомбардирала цивилни цели, Русия просто отговаряла (ВИДЕО)

Русия и Украйна трябва сами да се договорят, а всички останали държави да подкрепят. Това заяви руският диктатор Владимир Путин от Владивосток, на ежегодния форум за насърчаване на икономическото развитие на Далечния изток. А кои са "останалите държави" - не само САЩ, по думите на Путин, но и Китай на първо място:
🚨 JUST IN: Putin rejected any outside help with negotiations, saying that ending the war is a matter for Russia and Ukraine alone— NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2026
In other words, thanks to everyone for the help, but the war criminal says he intends to hold peace talks only with Kyiv and without intermediaries.… pic.twitter.com/ahytXuBHFt
Putin says there are "chances" to end the war with Ukraine and that Russia maintains contacts with Kyiv, primarily at the intelligence-service level. He said Russia and Ukraine are the countries that ultimately have to resolve the conflict. Putin also accused Ukraine of "state… pic.twitter.com/JvgTgkTGcb— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2026
Путин изрази и благодарност към всеки, който помагал "да се урегулира въпросът" - сякаш подпалената от него война е някакъв въпрос с нужда от отговор, а не факт. И за да се види психопатията на руския лидер, той веднага след това обвини Украйна, че нанася удари по граждански цели и това усложнявало провеждането на мирни преговори. Нахалството на Путин стигна дотам да каже, че Русия изхождала от презумпцията, че граждански цели във война не се удрят, обаче Украйна мислела другояче и затова нападналата я по негова заповед Русия почнала също да бомбардира цивилни и граждански цели. Казаното е на фона на 4,5 години пълномащабна война, подпалена от Владимир Путин и с безброй очевидни руски удари с авиобомби, ракети и дронове по обикновени хора и цивилни цели в цяла Украйна, започнали след като путиновите изверги потопиха в кръв Буча през пролетта на 2022 година. Един от най-запомнящите се беше ударът на руска крилата ракета по болницата за лечение на онкоболни деца "Охматдит" в Киев – днес, 3 септември, Украйна изглежда отмъсти донякъде за това – ОЩЕ: Куршуми в главата и в корема за руски генерал, сочен за отговорен за удара по болницата за деца "Охматдит" в Киев
Putin on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) September 3, 2026
We proceeded from the premise that civilian infrastructure facilities could not be targets for any attacks, including in a situation of military conflict.
Unfortunately, we turned out to be wrong. Our opponent, our enemy, thinks in a different manner, and they… pic.twitter.com/2tKJecCNCU
ОЩЕ СПОМЕНИ И ТО САМО ОТ 2026 ГОДИНА КАКВИ ЛЪЖИ ГОВОРИ СЕГА ПУТИН:
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Колкото до евентуална нова мобилизация в Русия, Путин отрече – било дезинформация заради изборите за Думата на 18-20 септември. Нямало нужда от такова нещо, в Русия се записвали доброволно в армията, докато в Украйна ги принуждавали, влачели ги в камионетки като бездомни кучета, всеки ден това го давали по телевизията. Затова и мотивацията в украинската армия била много ниска, а броят на дезертьорите – голям, в представата на Путин. Никой не му зададе въпрос щом е така, защо руската армия пета година не може да превземе дори Донбас, след като атакува с цялата си мощ, а украинците са толкова демобилизирани и отчаяни:
JUST IT: Putin claimed that the Ukrainian army is full of deserters because people are being rounded up in the streets “like stray dogs” and forcibly sent to the front— NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2026
Quite a different story in Russia, apparently. According to the war criminal, people there are signing military… pic.twitter.com/9Ai0L7tC8w
"Логиката" на Путин обаче здраво е влязла в главите на немалко хора – пример в долното видео. Путин не можел да защити цяла Русия, службите – и те, много голяма територия, обаче затова да се бомбардират до дупка украинските градове, там вече нямало нормални хора, само "бандеровци" - а не просто Путинова Русия да спре войната, най-бързо било да се "разбомбят всички там в Киев":
🧠 Russian logic: a woman is terrified of Ukrainian drone strikes, yet at the same time urges Putin to bomb Ukrainian cities even harder— NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2026
“Only Bandera supporters are left there now. All the normal people have already left,” says the Z-patriot, holding a small child in her arms.… pic.twitter.com/Sj1OOxxU7q