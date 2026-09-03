Студентите в платено обучение остават без държавни стипендии

Студентите и докторантите в платена форма на обучение няма да имат право на стипендии, финансирани от държавата. Това решиха депутатите с окончателно гласувани на второ четене промени в Закона за висшето образование, внесени от „Прогресивна България“.

С държавни средства ще се финансират единствено студенти и докторанти в редовна форма на обучение, приети на места, субсидирани от държавата. Учещите платено ще могат да получават стипендии от самите университети или от физически и юридически лица, ако за това има осигурено финансиране.

Депутатите приеха и ограничение върху таксите за платено обучение в държавните университети. Те няма да могат да се увеличават с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година от обучението на студента. Още: Глоби до 150 евро за отсъстващи от училище и детска градина дори да са хронично болни: Властта отговори за своя законова идея

Таксите за платено обучение се намаляват

Същевременно се намалява минималният размер на таксите за платено обучение – от 60% на 50% от средствата, които държавата осигурява за издръжката на студент в държавна поръчка.

Новото правило ще важи и за студентите, приети през учебната 2025/2026 година.

Досега университетите трябваше да определят такси за платено обучение в размер на най-малко 60% от държавната субсидия за издръжка. Така всяко увеличение на средствата за издръжка, заложено в държавния бюджет, автоматично водеше и до по-високи такси за студентите в платена форма. Още: "Не е дискриминация, няма пари за всички": Напук на ВАС, властта предлага стипендии да получават само редовните студенти държавна поръчка

Променя се и режимът за кандидатстудентските такси. Те вече ще се определят директно от академичните съвети на висшите училища, без да е необходимо одобрение от Министерския съвет.

Предвиждат се и административни облекчения. Удостоверяването на завършена степен на образование и признаването на дипломи, издадени в чужбина, ще се извършват служебно.

Опозицията: Ограничението за стипендиите е дискриминационно

По време на дебатите опозицията възрази срещу ограничаването на държавните стипендии. Още: "Ще търсим по-трайни решения": Красимир Вълчев за студентските такси и бъдещите законодателни промени

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ подкрепи намаляването на административната тежест за университетите, но определи забраната за държавни стипендии за платено обучение като дискриминационна. Сходна позиция изрази и Елисавета Белобрадова от „Демократична България“.

Анна Бодакова от ДБ защити студентите в задочна форма на обучение, като посочи, че именно този тип образование позволява на много хора едновременно да работят и да учат.

„Не превръщайте работещите студенти в студенти втора категория“, заяви тя.

От „Прогресивна България“ защитиха промените с аргумента, че целта не е да се разделят студентите, а да се определи ясно предназначението на държавните стипендии. Според Александър Узунов това трябва да бъде регламентирано на законово ниво. Още: Първо четене: Удовлетвориха исканията на студентите за по-ниски такси

Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС също подкрепи тезата, че държавата може да насърчава платеното обучение, но не е задължена да го прави чрез предоставяне на държавни стипендии.

Промените идват на фона на решение на Върховния административен съд от октомври 2025 г., с което беше отменена идентична разпоредба в правителствено постановление. Тогава петчленен състав на съда прие, че разграничаването между студентите в държавна поръчка и платено обучение не може да бъде въведено с подзаконов нормативен акт. Съдът определи и самото ограничение като дискриминационно, тъй като поставя студентите в платена форма в по-неблагоприятно положение спрямо тези в държавна поръчка.