Скандалната престрелка на спецслужбите в Украйна се затяга: Работил за руснаците или признания под натиск?

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви, че заместник-командирът на Руския доброволчески корпус Степан Каплунов е сътрудничил на руските разузнавателни служби. От СБУ публикуваха видео с признание на Каплунов, че е бил вербуван от руските служби. В изявлението на СБУ се посочва, че Каплунов "е трябвало да подготви опит за покушение срещу един от лидерите на руското опозиционно движение, който е трябвало да пристигне в Украйна по това време". Той е имал задачата "да елиминира и други членове на Украинските отбранителни сили срещу парично възнаграждение". Малко по-късно адвокатът на Каплунов заяви, че видеото е заснето под принуда и със заплахи.

Руският доброволчески корпус (РВК) е под прякото разпореждане на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна.

От СБУ също така твърдят, че конфликтът със служители на ГУР вчера сутринта, 2 септември, в Киев, когато се стигна до престрелка, е възникнал, докато СБУ е провеждала разследващи действия за събиране на доказателства.

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Версията на Каплунов

Степан Каплунов, от своя страна, твърди, че е признал под принуда. Пред Радио NV той заяви, че лица, твърдящи, че са "служители на държавна сигурност", са го отвлекли на 23 август близо до дома му, качили са го в черно BMW като са му сложили белезници, а на очите му са залепили тиксо. След това той бил държан на тайно място в продължение на десет дни и заплашван, че ще бъде убит, ако не признае за връзки с ФСБ. Неизвестните лица се представили за "агенти на държавна сигурност". Именно заради заплахите той бил записал признание във видеото.

По думите на Каплунов, десет дни по-късно той бил доведен на същото място, откъдето е бил отвлечен, за да може домът му да бъде претърсен. Според него, от поделението му вече е имало хора там, за да се гарантира, че нищо няма да бъде подхвърлено в дома му по време на претърсването. Именно тогава и избухнал конфликт между службите за сигурност, който завърши с престрелка, след което Каплунов е бил отведен насилствено от колегите си офицери.

Според него целта на отвличането му е била да се дискредитира специалното звено "Тимур" на ГУР, което включва Руския доброволчески корпус, чийто лидер е Каплунов.

Какво казват ГУР

От Главното разузнавателно управление (ГУР) пък заявиха, че се води "целенасочена дезинформационна кампания за дискредитиране на военното разузнаване и бойните части на ГУР".

Ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов (който преди това бе началник на ГУР) заяви, че "никой няма право да отвлича военнослужещи, да открива огън по улиците на нашите градове или да издава и изпълнява престъпни заповеди безнаказано". Той добави, че Държавното бюро за разследвания и Главната прокуратура на Украйна разследват случая.

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