"Сгрешихме": Путин заяви, че Русия трябва да се готви за дългосрочен недостиг на бензин

Руските граждани трябва да са подготвени недостигът на бензин заради украинските атаки да продължи. Това каза Владимир Путин днес на Източния икономически форум във Владивосток. Путин призна, че властите не са били подготвени за серията от атаки срещу рафинериите, които доведоха до драматичен спад в производството на петролни продукти и предизвикаха най-тежката горивна криза в съвременната история на Русия.

С целия си цинизъм Путин заяви, че в Кремъл са смятали, че тъй като рафинериите са цивилни обекти, те няма да станат цел на украинските атаки. Диктаторът както обикновено пропусна да засегне въпроса за причина и следствие и защо украинците започнаха да удрят руските рафинерии и петролни депа - защото руските сили редовно атакуват именно цивилни обекти в Украйна, както и защото голяма част от произвежданите петролни продукти от рафинериите отиват за нуждите на руската армия, която вилнее в Украйна.

"Предполагахме, че това са чисто граждански обекти и те не могат да бъдат цел на никакви атаки, дори при въоръжен конфликт. Но в това отношение се лъжехме; нашият противник, за съжаление, мисли различно", каза безсрамно Путин.

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На въпрос на модератора на форума дали руснаците трябва да свикват с недостига на бензин, Путин отговори: "Трябва да сме подготвени за всичко".

Според Путин, руските петролни компании вече били започнали да възстановяват повредените си инсталации, както и активно да осигуряват самостоятелна защита на своите съоръжения. "Мисля, че ще възстановим останалите 10% (от щетите) в много близко бъдеще", каза той.

Припомняме, че украинските атаки намалиха производството на петрол в Русия до най-ниските нива за последните две десетилетия, по бензиностанциите няма бензин и дизел, а Русия се принуди да внася тези пордукти от Беларус, Казахстан, Индия и дори Турция.

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