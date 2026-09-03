Бензинът изчезва от руския пазар, 59% от договорите не са изпълнени

Руски нефтени компании са изпълнили средно едва 41% от договорите за доставка на бензин, сключени на Санктпетербургската международна стокова борса в периода от май до септември. Около една пета от сделките са приключили с неизпълнение или са били отменени, а 39% все още не са затворени, сочат оценки на представители на сектора, цитирани от руския вестник „Комерсант“.

При 24% от договорите забавянето на доставките вече надхвърля нормативно определения срок от 30 дни.

Основната част от неизпълнените задължения се пада на „Роснефт“ и „Лукойл“ – съответно 28% и 46% от общия обем. При повече от половината от незатворените договори на „Роснефт“ забавянето е над месец, докато при „Лукойл“ просрочените сделки са близо една трета. Още: 4 часа в денонощието и то не наведнъж: Срокът да зареждаш бензин и дизел в Крим

Причината за проблемите е свързана най-вече с намалените мощности на руските нефтопреработвателни заводи, които бяха засегнати от атаки и последвали ремонти. По данни, цитирани от „Комерсант“, производството на нефтопродукти в Русия е намаляло с 13,5% на годишна база през май, с 21,7% през юни и с 19,3% през юли.

Представител на големите нефтени компании обяснява, че при ограничени производствени мощности те са били принудени да насочват горивата първо към приоритетни потребители. Сред тях са отбранителната и промишлената сфера, селскостопанските производители, общинският сектор и районите, зависими от т.нар. „северен внос“.

Според източника именно бензиностанциите на нефтените компании са сред последните в тази поредност. Той посочва, че при независимите участници на пазара алтернативите са внос на горива или производство чрез смесване на компоненти.

Заради намалените мощности руските власти вече понижиха нормативно изисквания дял на бензина, който нефтените компании трябва да продават на борсата – от 15% на 10%. Според анализатори мярката цели да съобрази задълженията на рафинериите с реалните им производствени възможности и необходимостта да снабдяват собствените си търговски мрежи. Още: "Отче наш, бензин насъщен ни дай": Молитви в Русия при рекорд от украински удари. Захарова се сети, че Кание Уест е нацист (ВИДЕО)

За сериозни проблеми с доставките сигнализира и Руският горивен съюз. В писмо до вицепремиера Александър Новак организацията посочва, че закупени и предварително платени количества гориво на борсата на практика не се доставят. Според съюза налични са основно импортни партиди или количества, предлагани на принципа на самовземане от определени бази на вертикално интегрирани нефтени компании, при това на високи цени.

В същото време борсовите продажби на бензин са се увеличили. За първите 28 дни на август реализираните количества са нараснали с 9,7% спрямо юли и достигат 435,43 хил. тона. Само на 1 септември продажбите са се увеличили с 12% спрямо предходния ден – до 12,8 хил. тона.

Това обаче не е достатъчно, за да покрие търсенето. На 1 септември неудовлетвореното платежоспособно търсене е било 40,74 хил. тона за бензин тип 92 и 32,64 хил. тона за тип 95.

Допълнителен проблем е механизмът, по който се отчитат неизпълнените договори. За да бъде обявено неизпълнение на борсата, купувачът трябва да се откаже от по-нататъшно удължаване на срока за доставка. Ако обаче нефтената компания обяви форсмажор, купувачът губи правото си на неустойка. Още: Бензин и дизел - зле с производството. Депозити изтичат: Числата за Путинова Русия

Представители на пазара твърдят, че често не получават официални документи, доказващи настъпването на форсмажорни обстоятелства. Неясно остава и защо част от сделките се обявяват за засегнати от форсмажор, докато други доставки от същите рафинерии продължават да се изпълняват.

Според анализатори блокирането на големи количества гориво в неизпълнени договори на практика изважда тези количества от пазара. Това допълнително задълбочава дефицита и води до повишаване на цените на спот пазара. Така се създава разлика между борсовата цена и реалната цена, на която независимите търговци могат да получат гориво.

Заради това независимите участници все по-често се ориентират към преки договори и извънборсовия пазар, където цените могат да бъдат значително по-високи.

Руските власти очакват ситуацията постепенно да се стабилизира. На 2 септември вицепремиерът Александър Новак заяви, че няколко рафинерии вече са приключили ремонтите си и през тази седмица на вътрешния пазар започват да постъпват допълнителни количества гориво. Още: Очевидна национализация: Русия тръгва на война с НАТО – защо директорът на ЦРУ отиде в Москва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът Владимир Путин също заяви, че остава да бъдат възстановени около 10% от пострадалите нефтопреработвателни мощности.