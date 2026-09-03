Украйна е готова с нови средства за прехващане на руските "Шахед"-и: Зеленски обяви следващата задача

Украйна разполага с производители, които могат да произвеждат високоскоростни прехващачи за реактивните руски дронове тип "Шахед". В момента ускоряването точно на това производство е приоритет. Това каза украинският президент Володимир Зеленски след заседание на щаба на върховния главнокомандващ.

"Разработени са прототипи и продължава работата по довеждане на това ново оръжие до необходимото ниво на ефективност. Тази задача трябва да бъде изпълнена в определения срок", каза той.

Освен дроновете-прехващачи друга цел е да се увеличи производството на ракети на достъпна цена, за да се гарантира отбраната, защото руснаците също увеличават производството си на оръжия.

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"Нашите разузнавателни служби имат ясна информация за плановете на врага и ресурсите ни са насочени към това да дадем отговор на заплахата. Ще действаме и асиметрично", добави Зеленски.

Украинското издание zn.ua припомня, че наскоро украинският министър на отбраната Евген Хмара обяви, че Украйна вече разполага с четири потенциални прехващача, способни да свалят руски реактивни дронове "Шахед". Някои вече са тествани и сега трябва да се подсигури тяхното масово производство.

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