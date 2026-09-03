"6 души отговарят за целия свят": Искане за по-голям бюджет за Агенцията за българите в чужбина

"В момента цифром и словом 6 човека се занимават, отговарят за целия свят, каза председателят на Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) Райна Манджукова пред ресорната комисия в 52-ото Народно събрание, настоявайки за по-голям бюджет на институцията. Според нея също 20% увеличение на перото заплати ще позволи да си намерят качествени хора, а по думите й малко над 1000 евро е брутната заплата в администрацията за главен експерт, а останалите са по-надолу. "Хората имат желание да работят, но просто трябва да ядат",

"Миналият път, когато разглеждахме бюджета за 2026 и попитахте какво ни трябва още, какво искаме, аз тогава казах за бройки, но после с моите колеги говорихме и разбрахме, стигнахме до извода, че няма как. В момента навсякъде се свиват разходите и допълнителни бройки няма как да ни се отпуснат, но въпреки това ние много бихме се радвали на тези бройки да ни се увеличи бюджета", каза Манджукова и уточни, че 20% отиват за работни заплати, а 50% за издръжка.

Проблем с удостоверяването на произход

Манджукова отчете, че се получават около 14-15 хил. обръщения за удостоверяване на произход.

"Това не са удостоверения, а обръщения към Агенцията с различни въпроси, с различни проблеми, с различни неразрешени казуси, на които понякога и ние не сме сигурни дали даваме верния отговор", каза тя.

Проблемът: няма терминология, нито общоприети текстове в законодателството.

"Най-добре сме по отношение на всякакъв вид инициативи, сравнително добре по отношение на дейности, насочени към българите в чужбина, желаещи да се върнат в България и то благодарение на програмата "Избирам България", каза още Манджукова. ОЩЕ: Вучич обяви милиарди за регионите на Сърбия: "Черни пътища“ остават за българското малцинство в Босилеград

"Българка на годината"

Манджукова обърна внимание на една поощрителна инициатива, а именно "Българка на годината", създадена заедно с проф. Пламен Павлов през 2009 г. във връзка с два нещастни случая, свързани с наши сънароднички - Спаска Митрова и Костадинка Кунева, която беше залята в киселина в Гърция.

"Отличието е "Българка на годината" на името на Света Злата Мъгленска и те бяха първите наградени. След това разработихме регламент. В момента тече гласуване за поредната "Българка на годината". Те се номинират от организации, ние ги мотивираме да излъчват своите най-добри и по този начин ги мотивираме да работят за България", заяви Манджукова.

Тя отчете, че дори номинираните са много щастливи от това, а тези, които са били избрани, сами са предложили да създадат клуб и всяка година да излъчват някаква кауза в полза на България. ОЩЕ: Без отстъпки за българското малцинство в Сърбия: Доза оптимизъм за общностите в чужбина* (ВИДЕО)