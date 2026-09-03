Екипът, търсещ Ноевия ковчег, се натъкна на важна следа

Екипът, работещ по „Сканиране на Ноевия ковчег“, заяви, че е открил първото си доказателство на вероятното място на Ноевия ковчег.

Нова следа за местоположението на Ноевия ковчег

„Миналата седмица проведохме визуално сканиране, използвайки приложенията на един от нашите партньори. Приложението успя да идентифицира варовик и други видове скали, чиято точност вече бяхме потвърдили по време на предишни проучвания. Един от камъните обаче се оказа вкаменено дърво“, съобщава Noah's Ark Scans в социалните мрежи.

От екипа, търсещ Ноевия ковчег, също са съгласни, че сканирането с приложение не е силно доказателство, така че те ще изпратят намерения образец в лаборатория за допълнителен анализ.

Екипът за сканиране на Ноевия ковчег е получил разрешителни за сондиране в дълго обсъжданата формация Дурупинар - място, за което мнозина смятат, че е местоположението на Ноевия ковчег.

Турските власти гласуваха за одобряване на сондажни ядки във формацията Дурупинар, разположена в планините на източна Турция. Формацията има доста странна форма - наподобява лодка, поради което много хора я свързват с Ноевия ковчег.

Според екипа, сканирането с помощта на радар е разкрило подземни структури, наподобяващи коридори и камери, включително коридор с дължина над 76 метра.

Следващата стъпка е да се пробият тесни отвори в тези кухини и да се изпрати роботизиран багер Gopher, проектиран за работа под земята. С наближаващото студено време екипът ще бъде принуден да преустанови работата по проекта си до затолянето на времето през 2027 година.

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Също така стана ясно, че глинена плочка, която озадачава учените повече от 140 години след нейното откритие, се оказа не само най-старата карта на света, но и пътеводител към мястото, където според вавилонските вярвания все още се намира легендарният Ноев ковчег.

Глинената плочка е с размерите на длан и е на три хиляди години. Тя се съхранява в Британския музей от 1882 г. И през цялото това време тя е крила текст на гърба си, който учените не са могли да разчетат напълно. И когато най-накрая е разшифрован, се оказва, че древните вавилонци са описали пътя до мястото, където се намира ковчегът, спасил целия живот от Големия потоп. За това пише „All That's Interesting “, позовавайки се на изследователи от Британския музей.

Плочката се нарича Imago Mundi, което означава „Образ на света“. Тя е най-старата известна карта на света в човешката история. Открита през 1882 г. в Южен Ирак, близо до древен Вавилон, тя датира от 7 век пр.н.е. На лицевата страна е схематична кръгла карта: в центъра е Вавилон и река Ефрат, около него е двоен пръстен, наречен „Горчива река“, тоест океанът, отвъд който е свършвал познатият свят за вавилонците. Отвъд океана са триъгълници, които показват далечни, мистериозни земи.

На гърба на плочката е изобразен клинописен текст, който дълго време не е бил напълно разшифрован. Д-р Ървинг Финкел, куратор и експерт по клинописни текстове в Британския музей, успял да разчете какво е било скрито там в продължение на хилядолетия. Оказало се, че това е подробен пътеводител на пътешественик.

Един от надписите на плочата дава конкретни инструкции: стигнете до четвъртия триъгълник на картата, извървете седем левги и ще видите „нещо дебело като съд парсикту“. Думата „парсикту“ е рядък термин, който обозначава лодка със специални размери, способна да оцелее при глобален потоп. Именно тази дума се използва във вавилонската версия на легендата за потопа, за да опише ковчега на героя Утнапищи, вавилонския прототип на библейския Ной.