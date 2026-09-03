Войната в Украйна:

"Запази се за любимия!": Русия призовава момичетата към целомъдрие, но ги праща в затвора

03 септември 2026, 14:52 часа 771 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
"Запази се за любимия!": Русия призовава момичетата към целомъдрие, но ги праща в затвора

В Русия 15-годишната Сайкал Вазирова беше осъдена на седем години затвор за палеж на бензиностанция в Санкт Петербург. Присъдата е произнесена на 19 август от 1-ви Западен окръжен военен съд, съобщава Mediazona, позовавайки се на адвоката на момичето. Според разследващите, на 23 февруари Вазирова е заляла бензиностанция „Татнефт“ в Приморски район на Санкт Петербург със запалима течност и я е подпалила. Два дни по-късно тя е изпратена в предварителния арест.

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Обвинението

Първоначално е обвинена в тероризъм, но по-късно обвиненията са разширени, тъй като разследващите твърдят, че са нанесени значителни материални щети. Според Следствения комитет девойката е подбудена да извърши престъплението от неизвестни лица, които са се свързали с нея по телефона. Както съобщи Rotonda, момичето първоначално е било потърсено чрез бот за запознанства в Telegram. Събеседникът е получил нейната геолокация и е предложил пари за информация за военни съоръжения. Вазирова е отказала. След това е била заплашена, че дронове могат да поразят дома ѝ.

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Момичето направило екранна снимка на кореспонденцията и я изпратила на Екатерина Мизулина, ръководител на Лигата за безопасен интернет, но не получила отговор. След това, според изданието, с нея се свързали хора, твърдящи, че са служители на ФСБ. Те твърдели, че я разследват за държавна измяна и ѝ наредили да подпали бензиностанция, където уж са пристигнали шпиони. Час след палежа Сайкал била арестувана. Родителите ѝ са от Киргизстан. Ученичката работила в строителството, за да издържа семейството си, и мечтаела да стане учителка.

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Снимка: Getty images

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Запази се за любимия

Междувременно Наталия Москвитина, кандидат за Държавната дума от Вологодска област и ръководител на фондация „Жени за живот“, предложи да се стартира проект в училищата в региона с красноречиво заглавие „Спаси себе си за любимия си“. Те искат да учат момичета и момчета на целомъдрие, брак, семейни ценности и многодетност. Инициативата беше обявена в секция на форума на Съюза на православните жени в Спасо-Прилуцкия манастир, където Москвитина беше модератор, съобщи изданието "Гласная".

По-рано Московитина е говорила за планове за работа с ученици от 8-ми и 9-ти клас и за развиване на разбирането им за семейството и „моралните ценности“.

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Ръководителката на фондация „Жени за живот“ отдавна се занимава с въпроса за плодовитостта и е против абортите. Тя критикува жените, които отлагат раждането на деца поради финансови затруднения, противопоставяла се е на абортите след изнасилване и е подкрепяла глобите за „предизвикване на аборт“.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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