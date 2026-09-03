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Мистериозен кандидат за президент бе одобрен и регистриран от ЦИК (СНИМКИ)

03 септември 2026, 16:32 часа 945 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мистериозен кандидат за президент бе одобрен и регистриран от ЦИК (СНИМКИ)

Централната избирателна комисия (ЦИК) одобри доста странно свое решение, с което регистрира за участие инициативен комитет за президентските избори на 25 октомври, видя Actualno.com. Става въпрос за одобрено решение №91, което изборния орган е гласувал и разписал почти като криминална сводка на полицията - само с инициали. Нещо повече - освен участващите в инициативния комитет, самите кандидати за президент и вицепрезидент също остават неясни и са изписани само с инициали.

По време на заседанието на ЦИК в сряда, на което е прието решението, докладчикът Георги Баханов все пак обявява, че кандидат за президент е Лъчезар Аспарухов Аврамов, а за вицепрезидент - Ивайло Дражев Атанасов. Самият комитет е представляван от Марияна Янева.

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Кои са те?

Всъщност самият Аврамов има досегашен опит в участието на президентски избори. На предишния вот през 2021 г. той е кандидат за вицепрезидент на Александър Томов, като двамата бяха издигнати от партията "Българска Социалдемокрация - Евролевица". Самият Томов сега отново е кандидат, но името на кандидата за вицепрезидент ще стане ясно на 12 септември.

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Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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