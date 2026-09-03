Забравена ли е истината за Беслан? 22 години от най-черния първи учебен ден

На 1 септември 2004 г. Фатя и сестра ѝ Залина отиват на първия учебен ден, но вместо цветя и нови учебници, двете момичета се оказват сред заложниците в училище № 1 в Беслан. Тогава Фатя е на 10 години, а Залина на осем. По време на нападението сестра ѝ изгаря жива във физкултурния салон. Фатя оцелява, въпреки че получава сериозни наранявания. Мнозина по това време смятат, че те са несъвместими с живота. Тя остава в кома три седмици, но лекарите от Ростов успяват да реконструират черепа ѝ с помощта на титаниеви пластини.

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Спира да расте

След нараняването си тя на практика спира да расте. Или да съзрява. Сякаш е замръзнала на възрастта на десетгодишно момиче. Днес Фатя е на тридесет и две години. И живее, и това е чудо. Тя вижда този свят, общува с него. Всяка година на 1 септември Фатя отива на мястото на изгорялото училище. Тези посещения са ежегоден ритуал за Фатя. И не само за Фатя, но и за целия Беслан. От първи септември, когато училището е превзето, хората идват тук с цветя, а на 3 септември се провеждат официални траурни събития. Произнасят се речи, хората бършат сълзите си, метрономът тиктака и балони се пускат в небето.

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В продължение на много години след 2004 г. родителите на починалите деца провеждаха възпоменателно бдение пред стените на училището: те просто седяха в самия физкултурен салон, където децата им загинаха, в продължение на 52 часа. Точно толкова продължи това мъчение. Те се опитаха да попречат на себе си и на останалата част от Русия да забравят какво се е случило в Беслан в началото на септември 2004 г.

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Истината

Това беше повод да напомнят на страната истината, която бяха разкрили – и която държавата срамно отказваше да признае. В продължение на много години, чрез митинги, пикети и съдебни дела в Европейския съд, те се опитваха да направят истината за трагедията публично достояние, докато държавата, напротив, се опитваше да я потули. По-късно това стана норма, но тогава все още ни изненадваше: как можеха да не позволят истината да бъде разказана?!

10 години от трагедията в Беслан

През последните години, още в началото на 2010-те, родителското дежурство се провеждаше под строгия надзор на ФСБ; служители посещаваха домовете на най-видните участници и провеждаха разпити. Измисляха дребни нарушения в рамките на административния кодекс. И така, разбира се, това бдение вече не се провежда. То е просто немислимо при сегашните обстоятелства, коментират жителите на Беслан за "Новая газета".

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Училището също не съществува, на негово място се намира Международният културен и патриотичен център за предотвратяване на тероризма „Беслан. Училище № 1“. Трагедията в Беслан бе музеифицирана.

Забравени

"Ще кажа нещо ужасно, нещо, което си мислех, че никога няма да ни се случи, но се случи. Беслан е забравен. Дори ние в редакцията не споменахме Беслан на планиращата среща в понеделник. Въпреки че изглежда толкова здраво вплетен в нашата същност. Самата основа, ДНК-то и всичко останало. Но не го обсъдихме. Дори в самата Осетия този трагичен ден не е много по-трагичен от близките дати в календара. Той също е превърнат в музей.

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Така работи човешката психика: не може да толерира безкрайно страдание. В един момент просто губим самообладание – само за да не стане стресът прекомерен и да не се изтощят умствените ни вериги.", признава журналистката Олга Боброва.

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Родителите на починалите деца пазят тази свещена болка с години, отлепвайки струпеите от раните им на значими дати. „Само да бях завършила колеж досега...“ „Той вероятно вече щеше да се е оженил...“ Въпреки това, дори в живота им, често посветен единствено на спомените, реалността бавно се прокрадва. А какво можем да кажем за нас – всички онези, недокоснати от Беслан?

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Обсъждаме приготвянето на децата за училище. Търпеливо стоим на опашка за бензин. Чудим се на цените и новодошлите. Истината за Беслан е известна. Истината за Беслан е забравена. Беслан не ни е наранявал толкова много отдавна, колкото през първите години. В началото просто леко избледня, придобивайки цвят сепия, като в стар филм, после сякаш се заоблачи, а сега е внимателно опакован в кутия и прибран някъде. Заедно с истината, която страната никога не е признала и никога не е взела поука от нея.

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И все пак Фатя е жива. С припадъците си, с немския си шънт – тя е жива. Въпреки ограниченията заради COVID, забраните за визи, противопоставяйки се на всички закони на природата – тя е жива. И ни напомня на всички какво се случи в Беслан от 1 до 3 септември 2004 г. За историческото, дори пророческо значение, което всичко това има за Русия. Мисля, че вселената оставя тази врата към миналото открехната по някаква причина, вярва Боброва.

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Снимки: Getty images