Любопитно:

Арменският премиер: КГБ раздели арменците, азерите и турците (ВИДЕО)

03 ноември 2025, 08:08 часа 350 прочитания 0 коментара
Арменският премиер: КГБ раздели арменците, азерите и турците (ВИДЕО)

Трябва да излезем от тази картина, от света, оформен от агентите на КГБ. Това заяви в емоционална реч арменският премиер Никол Пашинян. Какво имаше предвид той – че десетилетия наред КГБ е налагала стереотипи, с които да разделя арменците, азерите (азербайджанците) и дори турците.

По думите на Пашинян, време е да бъдат научени определени уроци от историята и да се преодолеят стереотипите "той е арменец", "той е азер", "той е турчин". Арменският премиер призова арменците да почнат да формират свой мироглед за съседите си, без да се влияят от пропаганда.

Още: КГБ спря руската социална мрежа ВКонтакте в Беларус: "Щом те казват, изпълнявате!" (ВИДЕО)

Говорителят на руското МВнР Мария Захарова веднага реагира в канала си в Телеграм на думите на Пашинян. Тя припомни, че в началото на века, когато в рамките на Османската империя е имало геноцид срещу арменците, КГБ не е съществувало. Геноцидът е от 1915 година, практически 40 години преди създаването на КГБ, заяви Захарова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След като Армения загуби Нагорни Карабах в рамките на само един ден военни действия, а разположените там руски миротворци не направиха нищо, Ереван рязко промени политиката си и вече открито гледа да излезе от руска орбита. Армения урегулира отношенията си с Азербайджан и все повече гледа към САЩ И ЕС.

Още: Да пробием САЩ с подкупи и шпиони, да смажем Европа: Руски депутат, търсен за убийство, ръси пропаганда (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Армения КГБ Никол Пашинян
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес