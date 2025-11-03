Трябва да излезем от тази картина, от света, оформен от агентите на КГБ. Това заяви в емоционална реч арменският премиер Никол Пашинян. Какво имаше предвид той – че десетилетия наред КГБ е налагала стереотипи, с които да разделя арменците, азерите (азербайджанците) и дори турците.

По думите на Пашинян, време е да бъдат научени определени уроци от историята и да се преодолеят стереотипите "той е арменец", "той е азер", "той е турчин". Арменският премиер призова арменците да почнат да формират свой мироглед за съседите си, без да се влияят от пропаганда.

🇦🇲 Pashinyan said that negative stereotypes Armenians hold about Turkey and Azerbaijan were shaped for decades by Soviet security services



“Listen, we must learn from our history. We must step out of the world and the frames that were created for us by KGB agents,” the Armenian… pic.twitter.com/GEKCwaEEWA — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025

Говорителят на руското МВнР Мария Захарова веднага реагира в канала си в Телеграм на думите на Пашинян. Тя припомни, че в началото на века, когато в рамките на Османската империя е имало геноцид срещу арменците, КГБ не е съществувало. Геноцидът е от 1915 година, практически 40 години преди създаването на КГБ, заяви Захарова.

След като Армения загуби Нагорни Карабах в рамките на само един ден военни действия, а разположените там руски миротворци не направиха нищо, Ереван рязко промени политиката си и вече открито гледа да излезе от руска орбита. Армения урегулира отношенията си с Азербайджан и все повече гледа към САЩ И ЕС.

