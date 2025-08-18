Срещата Тръмп-Путин:

Срещите за мир: За Европа Донбас е лакмусът - причините

Усилията за постигане на мир в Украйна добиват все по-висок интензитет, а вниманието отново е насочено към Донбас – регион, който от десетилетия е в центъра на руските амбиции, пише BBC. Бивш индустриален гигант на Съветския съюз, богат на въглища, стомана и плодородни земи, Донбас има и излаз на Азовско море. Но той винаги е бил и най-„руският“ регион на Украйна – факт, който Кремъл използва като оправдание за войната.

От 2014 г. насам, когато Москва подкрепи сепаратистки милиции в Донецк и Луганск, регионът е арена на кървави боеве, довели до над 14 000 жертви. Анексирането на Крим беше само началото – Путин искаше Донбас, а по-късно обяви и фиктивни „референдуми“, за да го приобщи към Русия.

Днес Украйна контролира едва част от Донецка област, но именно тези индустриални „крепости“ – Славянск, Краматорск, Константиновка – са ключът към отбраната на централната част на страната. За президента Зеленски загубата им е немислима – и по политически, и по стратегически причини.

За Европа Донбас е лакмусът: ще оцелее ли международният ред, или агресията ще бъде възнаградена с територия, пише още медиата. Припомняме, че държавният секретар Марко Рубио вече заяви, че САЩ не подкрепят идеята Донбас да попадне под руски контрол (ВИДЕО).

