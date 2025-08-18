Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано близо до Ханя, Крит, в понеделник следобед, според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Епицентърът на труса е бил разположен в морето, на около 13 километра западно-югозападно от плажа Фаласарна на западния бряг на острова, на дълбочина от 5,5 километра.

Властите съобщиха за пострадали или щети. ОЩЕ: Земетресение разтърси Гърция: Ето къде го усетиха (ВИДЕО и КАРТА)