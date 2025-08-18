Пътниците изгоряха: Тежка катастрофа в Северна Гърция

Трима души загинаха, а двама бяха тежко ранени при катастрофа малко след 11 часа сутринта в понеделник на магистрала Егнатия в Северна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Инцидентът е станал близо до пътните такси Ясмос, между градовете Комотини и Ксанти, когато камион се е блъснал в две превозни средства, които веднага са се запалили.

Според първоначалната информация, трима от четиримата пътници в едната кола са изгорели, докато шофьорът на камиона и четвъртият пътник са сериозно ранени и са откарани в болницата в Ксанти, заедно с четиримата пътници от втората кола, които са получили само леки наранявания. ОЩЕ: Ад на магистрала в Турция: Горящ камион пътува 8 км с отказали спирачки (ВИДЕО)