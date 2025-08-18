Мълния уби мотоциклетист

Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025
Мълния уби 42-годишен турист в Италия. Това се случи докато той  караше мотоциклета си по държавен път 275, в участъка между Ночиля и Сурано, в Долно Саленто. Новината съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Районът беше ударен от гръмотевична буря. Карабинерите и парамедиците отидоха на мястото. Съобщава се, че мълнията го изхвърлила от мотоциклета му и го ударила с ток.

Загиналият е жител на Рим, който е бил на почивка в Саленто. ОЩЕ: Мълния удари влак (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
