Мълния уби мотоциклетист

Мълния уби 42-годишен турист в Италия. Това се случи докато той караше мотоциклета си по държавен път 275, в участъка между Ночиля и Сурано, в Долно Саленто. Новината съобщи италианската информационна агенция ANSA.
Районът беше ударен от гръмотевична буря. Карабинерите и парамедиците отидоха на мястото. Съобщава се, че мълнията го изхвърлила от мотоциклета му и го ударила с ток.
Загиналият е жител на Рим, който е бил на почивка в Саленто. ОЩЕ: Мълния удари влак (ВИДЕО)
