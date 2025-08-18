Срещата Тръмп-Путин:

Скандалджията от Овалния кабинет Джей Ди Ванс пак ще участва в срещата Тръмп-Зеленски

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще присъства на срещата между държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон днес, 18 август, съобщава ABC News. В 20:15 ч. българско време ще започне двустранна среща между президентите, а Ванс, който фактически провокира конфликт със Зеленски по време на февруарската среща на лидерите в Овалния кабинет, също ще се присъедини към преговорите. В 22:00 ч. наше време ще започне многостранна среща между Тръмп и Зеленски с най-важните европейски лидери.

Джей Ди Ванс и скандалът в Белия дом

Ванс вече участва в подобна среща в Овалния кабинет през февруари. Тогава той многократно се намесваше в дискусията и открито критикуваше Зеленски за предполагаемата му неблагодарност към САЩ за помощта по време на войната: Трагичен исторически момент в Овалния кабинет, който ще предизвика радост в Кремъл.

В навечерието на срещата на върха в Аляска между Тръмп и диктатора Владимир Путин на 15 август Ванс заяви, че САЩ планират срещата между Зеленски и Путин, за да обсъдят възможностите за прекратяване на войната.

Въпреки предишните си гръмки изявления, вицепрезидентът на САЩ публично подчерта, че Щатите няма да преговарят с Русия за прекратяване на войната без участието на Украйна и нейните партньори. Това беше важен сигнал както за Киев, така и за европейските съюзници.

Димитър Радев
