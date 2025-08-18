Срещата Тръмп-Путин:

Премиерът и заместниците му с имоти за милиони, луксозни коли и сериозни кредити

18 август 2025, 18:00 часа 682 прочитания 0 коментара
Годишните имотни декларации на заместник министър-председателите и премиера в кабинета "Желязков" разкриват впечатляваща картина – апартаменти и къщи за милиони, луксозни автомобили, значителни банкови спестявания и кредити за стотици хиляди левове.

Премиерът - над 450 хил. лв. наличности и заем за 638 хил. лв.

Премиерът Росен Желязков е декларирал впечатляващи банкови наличности. На негово име има 140 277 лв. и 49 089 лв., а на името на съпругата му Ралица Терзиева – 262 532 лв. Допълнително са вписани 49 000 лв. от наследство и 97 800 лв. от обратно изкупуване от фонд и спестявания. Още: Кошлуков е взел 143 000 лв. годишна заплата, докато управлява БНТ без мандат

Общо семейството държи над 450 хил. лв. в банкови сметки.

Желязков е декларирал два автомобила – Volkswagen Golf (2023 г., 9 800 лв., собственост на съпругата му) и SsangYong (2024 г., наследен от него).

Сред задълженията се откроява инвестиционен заем от 638 хил. лв., вписан на името на съпругата му и свързан с фирмата "Тера Пет 08" ЕООД. Самият Желязков има и кредитна карта с лимит 15 000 лв. при лихва 14,95%.

Доходите му за 2024 г. надхвърлят 235 хил. лв., като включват 128 хил. лв. от трудови правоотношения, 23 хил. лв. от наеми, 29 хил. лв. от други източници и 51 хил. лв. от парламентарни средства. Още: Пеевски обеднява с милиони, а кой забогатява? Актуалното имущество на политиците

Караджов - имоти в София, Рим и пет автомобила

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов е сред най-заможните по документи. Той е декларирал апартамент с мазе в столичния район "Лозенец" (89 кв. м, 205 362 лв.), внушителна къща с двор в "Витоша" (парцел 1 983 кв. м, сграда с РЗП 1 101 кв. м, 950 000 лв.), както и гараж в район "Оборище" (16 кв. м, 5 000 лв.).

Особено впечатлява имотът в чужбина – апартамент, мазе и две паркоместа в Рим, Италия, със застроена площ 298 кв. м и цена по договор 987 713 лв., вписан като съпружеска общност. Караджов е отбелязал още къща в с. Виноградец (80 кв. м, 16,6% дял, записана с нулева стойност – вероятно наследство) и нива в с. Синаговци, обл. Видин (3 дка, на името на съпругата му).

Семейството разполага и с пет автомобила:

  • Mercedes EQC (2021 г.) – 150 301 лв.
  • Mercedes GLE (2019 г.) – 170 000 лв.
  • Mercedes B class (2022 г.) – 36 000 лв.
  • Opel Astra (2017 г.) – 1 200 лв.
  • Volkswagen 1300 (2013 г.) – 300 лв.

Общата стойност на автопарка надхвърля 357 хил. лв.

Банковите наличности на Караджов и съпругата му възлизат на около 58 хил. лв. и над 15 хил. евро (около 30 хил. лв. равностойност).

Задълженията му са внушителни – ипотечни кредити за над 1,1 млн. лв., заем за 483 хил. лв., както и безлихвен заем от родител на стойност 100 хил. лв.

Зафиров: близо 200 хил. лв., служебен апартамент и малък кредит

Вицепремиерът Атанас Зафиров е декларирал 20 000 лв. налични пари и кредитна карта с лимит от 3 000 лв. По сметки в "Пощенска банка" той държи 65 000 лв. и 74 500 лв., а в БАКБ – 5 000 лв. На името на съпругата му Александра Зафирова е записана още една сметка за 25 500 лв. Още: Какво имущество декларират новият вътрешен министър, ключовите фигури от МВР и службите?

Общо семейството разполага с около 193 хил. лв. в наличности и банкови средства.

Задълженията му са скромни – потребителски кредит от 2 300 лв. с лихва 6,1% към "Пощенска банка".

В раздела за недвижимо имущество е вписан апартамент от 173 кв. м в София, предоставен му за ползване безвъзмездно по договор с Народното събрание.

Доходите на Зафиров за 2024 г. са 116 579 лв. от трудови правоотношения и още 49 176 лв. по линия на парламентарни средства.

Дончев - декларация от периода му като депутат

Вицепремиерът Томислав Дончев, в качеството си на народен представител, е подал декларация през май 2025 г. Той е декларирал 230 хил. лв. в българска банка, 48 хил. евро (около 93 880 лв.) и 15 300 лв. на името на съпругата му. Общите наличности възлизат на около 339 хил. лв.

Задълженията му включват лизинг за 13 580 лв. и банков кредит на съпругата му за 16 100 лв.

Доходите му за 2024 г. са 121 780 лв. от трудови правоотношения.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
