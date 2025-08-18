Срещата Тръмп-Путин:

"Никакви земи" и "Крим е Украйна": Ясни са изходните позиции преди срещите в Белия дом

18 август 2025, 19:19 часа 236 прочитания 0 коментара
"Никакви земи" и "Крим е Украйна": Ясни са изходните позиции преди срещите в Белия дом

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че страната му няма да даде земи, като част от каквито и да било сделки с Русия, предаде BBC. Изявлението му се явява изходна позиция преди редицата срещи на европейските лидери с американският президент Доналд Тръмп и дни след срещата в Аляска.

Запитан на среща в Киев за пост на Доналд Тръмп дали Украйна ще се откаже от Крим (окупиран през 2014 г.) Сибиха каза: "Украинският президент Володимир Зеленски замина за Вашингтон, както винаги, със силната позиция, координирана с всички съюзници: Крим е Украйна"

.Още: Срещите за мир: За Европа Донбас е лакмусът - причините

Министърът каза още, че преговорите във Вашингтон са решителен момент, който може да доведе до "справедлив мир" по-близо благодарение на дипломатическите усилия. "Що се отнася до очакванията от тази среща, това е по-нататъшен напредък, по-ясно разбиране за параметрите на бъдещите гаранции за сигурност - което е изключително важно - и по-нататъшна работа за постигане на тристранна среща във формата на Володимир Зеленски - Владимир Путин - Доналд Тръмп с възможно участие на други съюзнически лидери", каза той.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty images

Още: Изправен само пред лоши опции, Зеленски може да извади силен коз срещу Тръмп

Позовавайки се на друго искане, предложено от Русия, Сибиха заяви, че "всякакви ограничения на украинската армия и нашите отбранителни способности" са неприемливи за Украйна.

По-рано днес Тръмп се похвали колко много евролидери посрещал в Белия дом за първи път, а в този анализ си припомнете: Какво спечели Тръмп и какво загуби демокрацията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Украйна среща Тръмп Путин Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес