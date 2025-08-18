"Никакви земи" и "Крим е Украйна": Ясни са изходните позиции преди срещите в Белия дом

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че страната му няма да даде земи, като част от каквито и да било сделки с Русия, предаде BBC. Изявлението му се явява изходна позиция преди редицата срещи на европейските лидери с американският президент Доналд Тръмп и дни след срещата в Аляска.

Запитан на среща в Киев за пост на Доналд Тръмп дали Украйна ще се откаже от Крим (окупиран през 2014 г.) Сибиха каза: "Украинският президент Володимир Зеленски замина за Вашингтон, както винаги, със силната позиция, координирана с всички съюзници: Крим е Украйна"

Министърът каза още, че преговорите във Вашингтон са решителен момент, който може да доведе до "справедлив мир" по-близо благодарение на дипломатическите усилия. "Що се отнася до очакванията от тази среща, това е по-нататъшен напредък, по-ясно разбиране за параметрите на бъдещите гаранции за сигурност - което е изключително важно - и по-нататъшна работа за постигане на тристранна среща във формата на Володимир Зеленски - Владимир Путин - Доналд Тръмп с възможно участие на други съюзнически лидери", каза той.

Позовавайки се на друго искане, предложено от Русия, Сибиха заяви, че "всякакви ограничения на украинската армия и нашите отбранителни способности" са неприемливи за Украйна.

