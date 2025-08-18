Срещата Тръмп-Путин:

Точно преди мачовете с Левски: АЗ Алкмаар вади 11 милиона евро за двама нови

18 август 2025, 18:13 часа 149 прочитания 0 коментара
Точно преди мачовете с Левски: АЗ Алкмаар вади 11 милиона евро за двама нови

Нидерландският АЗ Алкмаар, който е съперник на Левски в плейофите на футболния турнир Лига на конференциите, ще се подсили с още двама млади футболисти на обща стойност 11 милиона евро, съобщава местното издание Voetbal International.

Единият е бразилец и играе като крило

21-годишният Уесли Патати, който играе основно като дясно крило и има мачове за юношеския национален отбор на Бразилия, ще подсили състава от израелския Макаби (Тел Авив) с трансфер за 7 милиона евро.

Уесли вече е преминал успешно медицинските изследвания и се очаква да бъде представен в близките дни. Той дебютира в европейския футбол след трансфера за 1.45 милиона евро от Сантос през миналото лято, а в 44 срещи се отличи с 14 попадения и 10 асистенции, като помогна на Макаби да спечели националната титла.

Нидерландците взимат и чешки национал 

Другото очаквано попълнение е чешкият национал Матей Шин от Баник Острава. 21-годишният атакуващ полузащитник вече записа 99 мача на клубно ниво в професионалния футбол за родния си клуб с 14 гола и 8 асистенции. По информация на местните медии АЗ ще заплати 4 милиона евро за неговите права.

Отборът на АЗ гостува на Левски в първия мач от решителните баражи за влизане в груповата фаза на Лигата на конференциите на 21 август (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Реваншът е седмица по-късно от 20:30 часа в Алкмаар.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Левски пуска в свободна продажба билетите за първия мач с АЗ Алкмаар

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски АЗ Алкмаар Лига на конференциите
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес