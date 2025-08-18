Рецептата за Русия според Зеленски: Мир чрез сила, Тръмп има сила (ВИДЕО)

"Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила, а президентът Тръмп има тази сила. Трябва да направим всичко както трябва, за да се случи мирът". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като се срещна с генерал Кийт Келог преди предстоящия си разговор с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон. Келог е специалният пратеник на Тръмп за войната в Украйна.

"Президентът Тръмп покани Украйна и други европейски страни във Вашингтон днес – това е първата среща в такъв формат и е много сериозна. Когато се обсъжда мир за една страна в Европа, това означава мир за цяла Европа. Готови сме да продължим да работим с максимални усилия за прекратяване на войната и за осигуряване на надеждна сигурност. Това са ключовите въпроси", подчерта Зеленски.

Украинският президент напомни колко важно е това и с пример за снощните руски въздушни удари в Харков, Запорожие и Суми. При тях загинаха деца