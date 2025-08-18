Срещата Тръмп-Путин:

Рецептата за Русия според Зеленски: Мир чрез сила, Тръмп има сила (ВИДЕО)

18 август 2025, 19:27 часа 120 прочитания 0 коментара

"Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила, а президентът Тръмп има тази сила. Трябва да направим всичко както трябва, за да се случи мирът". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като се срещна с генерал Кийт Келог преди предстоящия си разговор с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон. Келог е специалният пратеник на Тръмп за войната в Украйна.

Още: "Никакви земи" и "Крим е Украйна": Ясни са изходните позиции преди срещите в Белия дом

"Президентът Тръмп покани Украйна и други европейски страни във Вашингтон днес – това е първата среща в такъв формат и е много сериозна. Когато се обсъжда мир за една страна в Европа, това означава мир за цяла Европа. Готови сме да продължим да работим с максимални усилия за прекратяване на войната и за осигуряване на надеждна сигурност. Това са ключовите въпроси", подчерта Зеленски.

Украинският президент напомни колко важно е това и с пример за снощните руски въздушни удари в Харков, Запорожие и Суми. При тях загинаха деца - Още: "Путин иска мир." Кажете това на спасителя, който извади тялото на бебе изпод развалините днес

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
среща Тръмп Путин Володимир Зеленски война Украйна Кийт Келог среща Тръмп Зеленски
