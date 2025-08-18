Изгонен от Керкез иска да смени ЦСКА с норвежци

Един от футболистите на ЦСКА, които бяха пратени във втория отбор на „армейците“ иска да премине в един от бившите си тимове. Става въпрос за крилото Зюмюр Бютучи, който бе разжалван лично от треньора на „червените“ Душан Керкез. Според информация в норвежките медии националът на Косово има желание да се завърне в състава на местния Викинг, за който игра в продължение на шест сезона.

Зюмюр Бютучи иска да се завърне във Викинг

В момента Викинг е в битката за титлата на Норвегия като заема второ място във временното класиране в местното първенство. Тимът има равни точки с лидера Будьо/Глимт – по 42. Ръководството на Викинг обаче е резервирано към завръщането на крилото в тима.

Zymer Bytyqi sin kontrakt med CSKA Sofia blir mest sannsynlig terminert i løpet av uken.



Fuglestad og Moi er sendt på lån.



Zymer er interessert i en retur til Viking.



Her har Viking muligheten til å hente inn en spiller med en markedsverdi på rundt 30 millioner kroner… pic.twitter.com/qvSCc40DxS — Dagi Dreyer (@Dagi_7) August 17, 2025

Причината е, че в последно време той получаваше малко игрови минути в ЦСКА, а за капак на всичко бе изваден и от първия отбор на „армейците“. Бютучи носи фланелката на Викинг между 2015-та и 2021-ва като записа общо 154 мача за тима във всички турнири, в които се отчете с 23 попадения и 23 асистенции.

Крилото така и не оправда очакванията в ЦСКА

Зюмюр Бютучи пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 година. Той акостира при „армейците“ без пари, след като няколко месеца по-рано бе прекратил едностранно договора си с турския Анталияспор. До момента косовският национал има 20 мача за ЦСКА във всички турнири. В тях той се е отличил с пет попадения и две асистенции. Фланговият футболист има договор с „червените“ до лятото на 2026-та като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 2,5 милиона евро.

ОЩЕ: Агентите на двама от натирените във втория отбор на ЦСКА скочиха на шефовете на шефовете на "армейците"