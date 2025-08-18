Изгонен от Керкез иска да смени ЦСКА с норвежци

Срещата Тръмп-Путин:

Един от футболистите на ЦСКА, които бяха пратени във втория отбор на „армейците“ иска да премине в един от бившите си тимове. Става въпрос за крилото Зюмюр Бютучи, който бе разжалван лично от треньора на „червените“ Душан Керкез. Според информация в норвежките медии националът на Косово има желание да се завърне в състава на местния Викинг, за който игра в продължение на шест сезона.

В момента Викинг е в битката за титлата на Норвегия като заема второ място във временното класиране в местното първенство. Тимът има равни точки с лидера Будьо/Глимт – по 42. Ръководството на Викинг обаче е резервирано към завръщането на крилото в тима.

Причината е, че в последно време той получаваше малко игрови минути в ЦСКА, а за капак на всичко бе изваден и от първия отбор на „армейците“. Бютучи носи фланелката на Викинг между 2015-та и 2021-ва като записа общо 154 мача за тима във всички турнири, в които се отчете с 23 попадения и 23 асистенции.

Зюмюр Бютучи пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 година. Той акостира при „армейците“ без пари, след като няколко месеца по-рано бе прекратил едностранно договора си с турския Анталияспор. До момента косовският национал има 20 мача за ЦСКА във всички турнири. В тях той се е отличил с пет попадения и две асистенции. Фланговият футболист има договор с „червените“ до лятото на 2026-та като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 2,5 милиона евро.

