Авария в мина: Един човек загина в Словения (ВИДЕО)

Един миньор е загинал в словенската въглищна мина във Веление, след като един от тунелите е наводнен и покрит с голямо количество тиня. Инцидентът е станал в понеделник в 19.10 часа местно време. По-късно тялото на загиналия е извадено от мината, съобщи полицейското управление в Целе съобщи. Междувременно трима души са в неизвестност, като властите не очакват те да са живи, тъй като тунелът е бил затрупан под десетки метри кал. Информацията съобщава македонската медия "Макфакс", позовавайки се на съобщения в словенските медии.

Засега не е известна причината за инцидента.

По време на инцидента на мястото на разкопките е имало 14 души, повечето от които са успели да избягат, а трима са останали в капан. Спасителите все още работят, за да достигнат до затрупаните миньори и ръчно изкопават кал и друг материал, попаднал в изкопа, съобщава N1 Словения.

Ministra Kumer in Poklukar ter v.d. generalnega direktorja policije Petrič so odšli tudi do rudarjev, ki so se zbrali pred premogovnikom, kot kaže tudi videoposnetek. Zaskrbljeni rudarji pred premogovnikom čakajo nove informacije o poteku reševalne akcije. pic.twitter.com/rA6KFGP4r2