Миньори загинаха при престрелка с войници в Гана (ВИДЕО)

Седем нелегални миньори бяха убити по време на престрелка с войските в Западна Гана. Новината за случилото се предава китайската държавна информационна агенция Xinhua. Престрелката се е състояла в съботния ден в град Обусай, който се намира в региона Ашанти на западноафриканската държава. Около 60 нелегални миньори са пробили защитната ограда на мината AngloGold и са открили огън по военните, разположени там.

„Войските отвърнаха на огъня при самозащита. Престрелката доведе до смъртта на седем нелегални миньори и един тежко ранен. Останалите нелегални миньори избягаха“, се казва в съобщението.

При престрелката е ранен и един войник.

Eight dead, four vehicles burnt in clash between small-scale miners and military guarding AGA Obuasi Mine in Ashanti#StopGalamseyNow #JoyNews pic.twitter.com/FlslsgB5Fl