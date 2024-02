На изпроводяк: Зеленски удостои Залужни с наградата "Герой на Украйна" (ВИДЕО)

Това се случи с президентски указ от 8 февруари, след като Зеленски вече бе обявил смяната на Залужни с досегашния ръководител на Сухопътните сили ген. Олександър Сирски.

Zelenskyy presented state awards to Ukrainian defenders, including Valerii Zaluzhnyi and Kyrylo Budanov.



The President remarked, 'Ukraine has already managed to stop Russia. Ukraine has learned to defend itself in the way needed for victory. And we must continue on this path to… pic.twitter.com/hW48fvWmaI