Бедствено положение в Гърция и Турция след силната снежна буря

В Гърция училищата, детските градини, магазините и банките в районите, които са най-силно засегнати, остават затворени и днес. Мярката засяга регионите Атика, Евия, Крит и островите в южната част на Егейско море.

Супермаркетите и хранителните магазини ще работят от 10:00 до 18:00 часа.

Летището в Атина поднови полетите.

Необичайно студено и с обилни снеговалежи е и в Турция.

През нощта на летище Истанбул напрежението се покачи, след като група пътници започна импровизиран протест. Причината - самолетът им първоначално излетял, но заради снежна буря е приземен. Пасажерите обаче са оставени на борда му в продължение на 10 часа.

Insane scenes — Not at the North Pole, in Istanbul, Turkey’s biggest city — passengers getting rescued off a plane after being stuck for hours — #snow #kar pic.twitter.com/bJNCbZwHGw