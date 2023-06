Беларус е изнесъл десетки хиляди тонове боеприпаси към Русия само за година

Общността на железничарите на Беларус, която обединява противниците на президента Александър Лукашенко, съобщи, че от януари 2022 г. до януари 2023 г. от складовете в Беларус за Русия и окупираната от нея територия на Украйна са изнесени над 131 хиляди тона боеприпаси - т.е. около 10 хиляди тона на месец.

Преди пълномащабното нахлуване на войските на диктатора Владимир Путин в Украйна тези обеми бяха десетки пъти по-малки, съобщи беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Най-много боеприпаси са били изнесени през април 2022 г. - почти 30 000 тона на месец.

ОЩЕ: Путин: Разполагането на ядреното оръжие в Беларус ще стане на 7-8 юли

More than 131,000 tons of ammunition were exported from Belarus to Russia in a year



The Community of Railwaymen of Belarus, which unites opponents of Lukashenka, reported that from January 2022 to January 2023, more than 131 thousand tons of ammunition were taken out of the… pic.twitter.com/aYE0GQGAf0