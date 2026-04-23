Белгия праща танкове "Гепард" на Украйна

Белгия ще закупи 15 по-стари танка "Гепард" и ще ги предостави на Украйна като част от пакет военна помощ на стойност 1 милиард евро, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

Машините, разработени през 70-те години на миналия век, първоначално са били изведени от експлоатация и продадени от белгийската армия през първото десетилетие на този век. Сега те ще бъдат закупени обратно от армията и прехвърлени на Украйна. Преди доставката белгийски компании ще извършат ремонт на техниката. Шаситата ще бъдат възстановени на място, докато украинската страна ще се заеме с доработката на бойните кули.

"Гепард" е верижна бронирана система, базирана на танка "Леопард 1", оборудвана с две 35-милиметрови оръдия и радар. Тя е предназначена за противодействие на цели на малък обсег, включително дронове и нисколетящи ракети.

Въпреки възрастта си системата се е доказала като ефективна във войната, особено при свалянето на руски дронове и крилати ракети, като същевременно предлага по-ниски оперативни разходи в сравнение със съвременните ракетни комплекси.

Германия вече е доставила десетки такива системи на Киев.

