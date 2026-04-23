Спорт:

Белгия праща танкове "Гепард" на Украйна

23 април 2026, 15:18 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Белгия ще закупи 15 по-стари танка "Гепард" и ще ги предостави на Украйна като част от пакет военна помощ на стойност 1 милиард евро, предаде белгийската новинарска агенция Белга. 

Машините, разработени през 70-те години на миналия век, първоначално са били изведени от експлоатация и продадени от белгийската армия през първото десетилетие на този век. Сега те ще бъдат закупени обратно от армията и прехвърлени на Украйна. Преди доставката белгийски компании ще извършат ремонт на техниката. Шаситата ще бъдат възстановени на място, докато украинската страна ще се заеме с доработката на бойните кули. 

"Гепард" е верижна бронирана система, базирана на танка "Леопард 1", оборудвана с две 35-милиметрови оръдия и радар. Тя е предназначена за противодействие на цели на малък обсег, включително дронове и нисколетящи ракети. 

Въпреки възрастта си системата се е доказала като ефективна във войната, особено при свалянето на руски дронове и крилати ракети, като същевременно предлага по-ниски оперативни разходи в сравнение със съвременните ракетни комплекси. 

Германия вече е доставила десетки такива системи на Киев.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Белгия военна помощ танкове война Украйна оръжие за Украйна Гепард
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес