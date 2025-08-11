Миенето на ръцете е много по-важно през лятото: Обяснението е елементарно

Лятото е време за забавление под слънчевите лъчи. От спокойни дни на открито до препълнени фестивални локации и ястия под открито небе. Но заедно с радостта от сезона идва и един пренебрегван недостатък: повишеният риск от инфекции. Топлото време, засиленото социално общуване и по-честият контакт с непозната среда улесняват разпространението на микроби. Ето защо миенето на ръцете става особено важно през летните месеци. Може да е нещо, което всички уж знаем, но е добре да се напомня, че чистите ръце са първата линия на защита срещу микробите, които обичат да провалят летните планове.

Снимка: iStock

Микробите се развиват добре в топлина и влага, а дейностите, на които се наслаждаваме през лятото, често ни водят до по-близък контакт с повърхности, храни и водоизточници, които спомагат за разпространението им.

Обществени тоалетни

Фестивалите на открито, бензиностанциите, плажовете и къмпингите - всички те разчитат на обществени тоалетни. Тези места с голям трафик могат да се превърнат в развъдници на бактерии като E. coli, салмонела и Staphylococcus aureus. Вируси като норовирус и грип също се разпространяват лесно чрез замърсени повърхности. Дори коронавирусът може да се запази в лошо проветрена или недостатъчно почистена среда.

Снимка: iStock

Измиването на ръцете след ползване на обществени тоалетни е от съществено значение - а дезинфектантът за ръце може да не е достатъчен, ако ръцете ви са видимо мръсни. Обезпокоително е, че дори на места, където хигиената е от решаващо значение, като болниците, хората често пропускат тази основна стъпка, пише "Science Alert".

Проучване от 2025 г. установява, че почти половината от посетителите на болници не са измили ръцете си, след като са използвали тоалетната, въпреки ясните напомняния. Ако толкова много хора пропускат миенето на ръцете в болниците, където рисковете са очевидни и съоръженията са лесно достъпни, колко повече хора не го правят на летни събития, където сапунът и водата могат да бъдат оскъдни?

Хранене и приготвяне на храна на открито

Снимка: iStock

Барбекютата и пикниците са основни летни идеи за хранене, но те са съпроводени с риск. Хранителните патогени като салмонела, E. coli, Bacillus cereus и Staphylococcus aureus се развиват добре при топли температури. Недостатъчно сготвеното месо, лошата хигиена на ръцете и оставянето на храна на слънце лесно могат да превърнат празничното събиране в хранително отравяне.

Дори гъбички като Aspergillus могат да се развиват върху храната и да произвеждат микотоксини: токсични съединения, които могат да причинят гадене, увреждане на органи или дори дългосрочно увреждане при поглъщане.

Мийте ръцете си преди и след работа с храна, особено със сурово месо, и след докосване на общи повърхности като маси за пикник, инструменти за барбекю и хладилни камери.

Плуване и водни игри

Снимка: iStock

Езерата, реките, плувните басейни и океаните могат да са носители на вредни микроби. Паразити като криптоспоридии и гиардии могат да причинят стомашно-чревни заболявания - и те често са устойчиви на хлор. Плажният пясък и морската вода също могат да пренасят фекални бактерии.

Независимо дали плувате, гребете или просто строите пясъчни замъци, не забравяйте да измиете или дезинфекцирате ръцете си, преди да се храните или да докоснете лицето си.

Лагери, детски площадки и фестивали

Снимка: iStock

Децата са особено уязвими към инфекции през лятото, благодарение на групови условия като летни лагери, центрове за игри и детски площадки.

Проучване, проведено в САЩ, съобщава за 229 взрива на гастроентерит, свързани с младежки лагери, за седем години. Често срещани причинители са норовирус, салмонела и шига токсин, продуциращ Е. коли - особено опасен щам на Е. коли, който може да причини тежко заболяване и дори бъбречна недостатъчност, пише "Science Alert".

В един от случаите 20 лагерници се разболяват, а трима са хоспитализирани, след като консумират недопечено говеждо месо, приготвено на лагерен огън. Общите тоалетни, съвместното приготвяне на храна и тесните места за спане увеличават значението на хигиената на ръцете.

Но не е ли добре да се "поизцапаме"?

Снимка: iStock

Някои хора вярват, че ако позволим на децата да се изцапат, това помага за изграждането на имунната им система. Въпреки че ранното излагане на естествени микроби от почвата, животните или околната среда може да подпомогне развитието на имунната система, това не е същото като пропускането на миенето на ръцете след използване на тоалетната или преди хранене.

Оставянето на неизмити ръце не укрепва имунната система - то увеличава риска от заболяване. Нито едно достоверно проучване не показва, че лошата хигиена е полезна за вас. Напротив, неизмитите ръце са водеща причина за предотвратими инфекции в световен мащаб. Този риск е особено сериозен за малките деца, възрастните хора и хората с отслабена имунна система.

Снимка: iStock

Хигиената на ръцете е проста, евтина и ефективна - а през лятото се оказва, че е от изключителна важност. Както показва проучването на болничната тоалетна, не можем да предполагаме, че хората си мият ръцете правилно, дори на места, предназначени за опазване на здравето, пише "Science Alert". Като добавим хаоса на къмпинга или разсейването на музикалния фестивал, става още по-лесно да забравим.

Така че, независимо дали сте на поход, къмпинг или танцувате на полето, трябва да миете ръцете си със сапун и чиста течаща вода в продължение на поне 20 секунди и след това да ги подсушите добре, тъй като влажните ръце разпространяват микробите по-лесно. Използвайте дезинфектант за ръце (с поне 60% алкохол), ако нямате на разположение сапун и вода, и в идеалния случай дръжте няколко в чантата си, в случай че не можете да разчитате на обществените съоръжения.