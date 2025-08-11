Манчестър Сити и Челси влизат в спор за подписа на "следващия Шави"

Манчестър Сити се включи в надпреварата за подписа на Шави Симонс от РБ Лайпциг, заплашвайки да провали продължаващото преследване на нидерландския нападател от Челси. "Гражданите", които се подготвят за вероятното напускане на Савиньо, са се свързали с лагера на Симонс в опит да го привлекат. Междувременно "сините" от Лондон продължават да преговарят за сделка за 60 милиона паунда (80,5 милиона долара), но късното включва на Сити може да обърка плановете им.

Сити ще се опита да надцака Челси за Симонс

Според журналиста Саша Таволиери, Сити е възстановил контакт със супер агента Али Барат, за да обсъдят потенциална сделка за Симонс. Челси преговаря с Лайпциг от седмици, като 22-годишният футболист вече е одобрил трансфер в Западен Лондон. Интересът на "гражданите" обаче внася нова несигурност. Клубът от Манчестър разглежда Симонс като потенциален заместник на Савиньо, който е сериозно спряган за трансфер в Тотнъм Хотспър. "Шпорите" са направили оферта от 43 милиона паунда (58 милиона долара) за бразилеца, който е отворен за ново предизвикателство отвъд "Етихад". Симонс, междувременно, е нетърпелив да напусне Лайпциг, след като клубът не успя да се класира за европейските турнири.

Симонс впечатли с изявите си през миналия сезон в Бундеслигата, отбелязвайки 10 гола и добавяйки 7 асистенции в 25 мача. Квотата на Манчестър Сити за играчи, които не са местни, може да повлияе на способността им да сключат сделка. Гуардиола вече се стреми да намали състава си, като Стефан Ортега, Джак Грийлиш и Джеймс Макати са сред тези, които биха могли да напуснат.

Очаква се Челси да продължи да настоява за споразумение с Лайпциг въпреки намесата на Сити. Много ще зависи от това дали "гражданите" могат да освободят място в състава и да представят атрактивен пакет на Симонс. Тъй като и двата клуба са нетърпеливи да се подсилят преди новия сезон, трансферната надпревара може да се развие бързо през следващите дни. В началото на трансферния прозорец се говореше за интерес към Симонс и от страна на Байерн Мюнхен, но по-вероятно е нидерландецът да продължи кариерата си на Острова. Шави Симонс е юноша на Барселона, а името му предизвиква сравнение с легендата на каталунците Шави Ернандес от най-ранна възраст.

