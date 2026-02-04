Белгия увеличава броя на резервистите в армията

В унисон с плана си, обявен миналата година, да удвои до 2035 г. отбранителните си способности, Белгия предприема стъпки за допълнително повишение на броя на резервистите във въоръжените сили, съобщиха местни медии.

Занапред ще отпадне ограничението за възраст за хора, готови по свое желание да бъдат на разположение на силите за отбрана, сочат промените.

В момента действа правилото, че резервистите не трябва да бъдат по-възрастни от 34 години в общия случай и 50 години за офицерските чинове. Резервистите в по-голямата част от времето упражняват своите професии, а по няколко седмици годишно участват във войскови обучения.

Още: Белгия връща афганистански имигранти, преговаря с талибаните

В редиците на резервистите има артилеристи, готвачи, моряци, лекари, кинезитерапевти, експерти по киберсигурност, предаде БТА.

Белгийският военен министър Тео Франкен обяви намерение броят на резервистите да се повиши до 20 000, като преди няколко месеца се предвиждаше да бъдат достигнати около 13 000 в следващите 10 години. Той съобщи, че бъдещите лекари в Белгия задължително ще изучават и военна медицина.

Източник: Pixabay

Повишаване на отбранителните способности

През септември миналата година беше съобщено, че Белгия се подготвя да удвои до 2035 г. отбранителните си способности. Тогава стана ясно, че за настоящата 2026 г. във войската ще бъдат открити допълнително 4800 бройки за кандидати между 18 и 25 години.

Още: Това е лъжа: Белгия отрича да се е присъединила към Съвета за мир

През октомври 2025 г. 130 000 белгийски младежи, навършили 17 години, получиха писмо от министъра на отбраната Тео Франкен с покана да поемат доброволна военна служба за срок от 1 година. Според опозицията това е част от стремежа на правителството за въстановяване на задължителната военна служба. Държавният съвет (с функциите на конституционен съд) даде отрицателно становище на намерението на министъра заради опасения от злоупотреба с данните на младежите.

Беше обявено, че за следващите 10 години се предвижда белгийската армия да наброява общо 34 500 военни на редовна служба, 12 800 резервисти и 8500 цивилни. Франкен уточни, че засега се явяват по четирима кандидати за свободно място при начално заплащане от 2000 евро на месец след облагане. Според него въвеждането на задължителна военна служба не е възможно в момента, но са необходими допълнителни сили за работа с новата техника, осигурявана в рамките на задълженията към НАТО за равнище на военните разходи.

Белгия готова да изпрати военни в Украйна, Италия - категорично против