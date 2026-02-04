Спорт:

И Гърция готви да забрани социалните мрежи за деца

Гърция подготвя скорошна забрана на социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст, а регистрацията им може да стане само с разрешение на родителите, които ще контролират контактите на децата. Депутати от управляващата партия съобщиха, че до дни правителството внася в парламента за обсъждане съответен закон. Проучване показва, че 80% от гърците подкрепят тази мярка.  

В Гърция вече действа забраната за използване на мобилните телефони в училище, което показва положителни резултати сред учениците.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че правителството ще действа за закрила на децата срещу рисковете в социалните мрежи, съобщи БНР.

Психолози предупреждават, че децата развиват тревожност и депресия от използването ежедневно на социалните мрежи. Според учителите все повече деца проявяват чувство на изолация и ниска самооценка, а има и случаи на самоубийство в резултат на кибертормоз.

Вчера стана ясно, че Испания също обмисля да забрани достъпа до социалните медии за непълнолетни под 16-годишна възраст, а платформите ще бъдат задължени да въведат системи за проверка на възрастта.

През декември Австралия стана първата страна, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години. Това е ход, който се следи отблизо от други страни като Великобритания и Франция, които обмислят подобни мерки, основани на възрастта.

Виолета Иванова
