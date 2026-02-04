Рестарт на преговорите в Абу Даби: Русия обвини Украйна за мира и обеща още война (ВИДЕО)

Русия, която до момента не е направила нито една значима отстъпка в преговорите за мир с Украйна и продължава да бомбардира украински градове, да убива цивилни и да ги държи на тъмно и студено в суровите зимни месеци, твърди, че заради Киев няма мир. Вратата към мирно разрешаване на "украинския конфликт", както Кремъл нарича войната си в съседната страна, била отворена, но докато Киев не вземел необходимите решения, Москва щяла да продължи "специалната военна операция", заяви прессекретарят на руския диктатор Владимир Путин Дмитрий Песков на брифинг днес, 4 февруари.

Още: "Беше от неделя до неделя, Путин спази думата си": Тръмп със странно обяснение за срока на примирието (ВИДЕО)

Явно Украйна е започнала войната, излиза от думите му. „Русия продължава специалната си военна операция. Вратата към мирно разрешаване е отворена и Русия остава отворена. Но докато режимът в Киев не вземе подходящите решения, специалната военна операция продължава", гласи точният му коментар, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

Песков не даде повече детайли, но е ясно, че Руската федерация настоява за пълен контрол над Донбас, какъвто и до момента няма. Предаването на украински земи на Москва остава "червена линия" за президента Володимир Зеленски. В така наречените "първопричини" за войната - според Кремъл - Русия включва още разширяването на НАТО на изток, като се иска връщане на границите на Алианса там, където са били през 1991 г.

Още: И Тръмп, и Рюте подготвят тоалетната хартия за Украйна - както иска Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ukraine’s delegation has arrived in Abu Dhabi, media reported. Trilateral negotiations between Ukraine, the United States and Russia are expected to begin shortly. #Ukraine pic.twitter.com/XUr3hJpgbZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2026

Москва настоява още за по-малка украинска армия, за руския език като държавен и за специален статут на Руската православна църква в Украйна, с цел да държи Киев под пълен политически контрол на Кремъл. Отделно от това Русия не желае западни сили в Украйна, които да следят за спазването на бъдещо примирие - смята ги за "легитимни цели".

Преговорите в Абу Даби продължават

Втората серия тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ започнаха в Абу Даби, след като отново там се проведоха първите дискусии на 23-24 януари. В ОАЕ разговорите ще се проведат в "различни формати", предава източник пред ТАСС.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров потвърди, че в Абу Даби е започнал новият етап от преговорите. Разговорите започват в тристранен формат с Украйна, САЩ и Русия, последвани от работа в отделни групи и планирана съвместна координация на позициите.

Още: "Не мир, а пауза преди нова инвазия": Британско издание вижда огромна грешка в мирния план на Тръмп