Трагедия в Русия: Майка изхвърли децата си от прозореца и се самоуби

Жестока трагедия се случи в Ленинградска област, Русия. На 3 февруари 2025 г. 23-годишна жена хвърли двете си деца от прозорец на 16-ия етаж в Новогорелово и след това се самоуби. 6-месечното бебе и 2-годишното дете са оцелели след падане, благодарение на снега. Те са хоспитализирани. Майката е загинала на място.

Наказателно дело

Следственият комитет на Ленинградска област образува наказателно дело за опит за убийство на две непълнолетни. Предполага се, че младата жена е страдала от психично разстройство. Припомняме, че през октомври 2026 г. мъж от руския град Уфа изхвърли през прозореца своята 3-годишна дъщеря. По информация на телеграм-канала Baza причината за постъпката му е нервен срив - детето искало прекалено много внимание. 34-годишният мъж се намирал сам с детето в апартамента. Първоначално той започнал да изхвърля вещи от апартамента през прозореца на четвъртия етаж, а после посегнал и на детето.

