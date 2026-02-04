Спорт:

Уволнение в детска градина разпали конфликт в Габрово

04 февруари 2026, 13:12 часа 249 прочитания 0 коментара
Уволнение на учителка в детска градина "Слънце" в Габрово вдигна градуса на напрежение между родители, учители, институции, а дори и медии. Actualno.com получи сигнал от майка на дете във въпросната детска градина, че са подложени на обиди и тормоз, защото са защитили учителката. Тя пожела анонимност, тъй като градът е малък, всички се познават и това не се отразява добре на семейството ѝ.

Как се стига до тази ситуация?

Всичко започва през октомври 2025 г., когато според нея неправомерно е уволнена учителката на деца в 4-та група. Причината - преподавателката е в пенсионна възраст. Родителите не са уведомени, че екипът ще се смени. Освен това тя е била освободена докато е в болничен, твърди майката. Те са недоволни, защото децата са в последна – предучилищна група, на следващата година ги чака промяна на средата с отиването им в 1-ви клас. По думите на майката, смяната на учителката, с която са свикнали през последните години, стресира децата. Освен това родителите са на мнение, че не е добре педагог да се сменя във важната предучилищна група.

Затова родителите се обръщат към директора на градината и към кмета на града Таня Христова. След разговори с институциите пенсионираната учителка е върната на работа.

В същото време директорката, която също е в пенсионна възраст, е освободена. На нейно място е назначен временен директор. По думите на майката той няма проблем с това, че госпожата е върната на работа.

И местна медия е активен участник

В сайта "За Габрово" се публикува статия, в която се разказва за случилото се. В нея се твърди, че освободеният учител е организирал родителите да разговарят с директора и кмета и така да бъде върнат на работа. Повдига се и въпросът, че в детските градини и ясни работят много пенсионери и така не се дава път на младите учители.

След тази статия напрежението отново се покачва, като майката твърди, че коментарите под публикацията са спрени и така не им се дава възможност на засегнатите родители да изкажат позицията си.

Жената твърди и че в коментари социалните мрежи се внушава, че родителите "диктуват интриги" и оказват натиск заради лични интереси.

На въпрос защо се стига до тази ситуация, тя заяви, че не знае и че единственото, което вълнува засегнатите родители, е спокойствието и подготовката на децата им.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
