Кабинетът "Радев":

Идеологът на Путин взе на прицел и супергероите на Marvel (ВИДЕО)

18 август 2026, 6:53 часа 490 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Идеологът на Путин взе на прицел и супергероите на Marvel (ВИДЕО)

"Marvel е отрова. Ние сме във война с тези вселени в Украйна, но спокойно ги допускаме вътре в нас. Трябва да създадем свои собствени, "качествени" руски вселени". Думите са на Александър Дугин, сочен за един от идеолозите зад бруталната кремълска пропаганда и илюзията за руски свят. Дугин е и човекът, който редовно "задава" духовния курс на Руската федерация с думи и насоки, които предизвикват най-малкото удивление.

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Измъчване на военнопленници, разрушаване на домове и хиляди убити – обаче Дугин повече го е страх от измисления свят на Marvel, иронизира беларуската опозиционна медия NEXTA. Тя се подигра и как всъщност вече това е проблемът според Дугин, дори не „натовските наемници“ или ЛГБТ. "Най-накрая се случи – специалната военна операция на Путин си има достойна цел", добавят от медията с бодро-подигравателен тон - ОЩЕ: Идеологът на Путин: Може да даваме Интернет за добро поведение (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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