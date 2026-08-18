Идеологът на Путин взе на прицел и супергероите на Marvel (ВИДЕО)

"Marvel е отрова. Ние сме във война с тези вселени в Украйна, но спокойно ги допускаме вътре в нас. Трябва да създадем свои собствени, "качествени" руски вселени". Думите са на Александър Дугин, сочен за един от идеолозите зад бруталната кремълска пропаганда и илюзията за руски свят. Дугин е и човекът, който редовно "задава" духовния курс на Руската федерация с думи и насоки, които предизвикват най-малкото удивление.
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Измъчване на военнопленници, разрушаване на домове и хиляди убити – обаче Дугин повече го е страх от измисления свят на Marvel, иронизира беларуската опозиционна медия NEXTA. Тя се подигра и как всъщност вече това е проблемът според Дугин, дори не „натовските наемници“ или ЛГБТ. "Най-накрая се случи – специалната военна операция на Путин си има достойна цел", добавят от медията с бодро-подигравателен тон - ОЩЕ: Идеологът на Путин: Може да даваме Интернет за добро поведение (ВИДЕО)
🫡 Putin’s “special military operation” has finally found an enemy of truly universal proportions — and the target was named by “Russian World” ideologue Alexander Dugin— NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026
Apparently, Russian soldiers are fighting not only Ukraine, the West, and LGBT people — they are also at war… pic.twitter.com/SOJsNQlh3W