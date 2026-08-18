Заради непрестанните войни: Германия открива нов антидрон център

Днес Германия ще открие нов Център за технологии за безопасност на дроновете. Германският аерокосмически център (DLR) ще се намира в Кохщедт, северозападно от Лайпциг, уточни ДПА. Новият антидрон център ще има за основна задача да изследва и разработва нови технологии за сигурността на дроновете и да ги тества в реалистични условия. Още: Срамен за Русия пример с антидрон система и влиянието на западните санкции

Новото съоръжение

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Заедно с базата в Брауншвайг, ще се създаде съоръжение, описано като уникално в Германия, което съчетава науката с практическите изисквания за сигурност.

Необходимостта от новия антидрон център стана ясна след инцидента на летище Лайпциг/Хале, където сред няколко украински товарни самолета беше открит дрон, въоръжен с експлозиви.

Според информациите дронът е бил управляван по начин, който е затруднявал идентифицирането му от конвенционалните системи за откриване.

Технологичният център е част от по-широка стратегия за защита срещу дронове. Един от елементите е звено за защита срещу дронове в рамките на Федералната полиция.

Изследванията в Кохщед представляват третия компонент. Центърът ще тества технологии за безопасното използване на дронове, както и технологии за откриване и защита срещу летателни апарати, използвани със злонамерени цели.

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