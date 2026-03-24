Без образование, ранна бременност и отпуск за зачеване: Отчаяните стимули за раждаемостта в Русия

Руски власти отчаяно се борят с нежеланието на гражданите си да допринасят за раждаемостта в страната. Според управляващите намаляващият брой на родените деца в страната не се дължи на бедност, липса на жилище или песимизъм относно бъдещето, а на „неправилното“ поведение на самите граждани. Това доведе до поредица от инициативи, в които демографската политика се превръща в откровен абсурд.

Зловеща арт инсталация в АГ кабинетите в Русия. Ще подаряват макети на бременните (СНИМКИ)

Хрумвания

До момента предложения, които се очаква, че ще вдъхновят руските жени да раждат са най-различни: от спиране на интернет за бездетни двойки, антиабортни инсталации, опити думата „аборт“ да се приравни с ругатня и да се забрани публичната ѝ употреба до консултиране с психолог. И всичко това се представя като грижа за семействата. Ето някои от най-неадекватни предложения на руските власти за справяне с демографската криза.

Още: Заповед до руските лекари: Жени, които не искат деца, да бъдат пращани при психолог

Училищна дискотека

Министерството на образованието предложи да се възродят училищните дискотеки. Чиновникът от министерството Наталия Агре цитира статистика, показваща, че само 8% от децата на възраст от 18 до 21 години искат да се оженят. Тя не обясни защо смята тази цифра за тревожна, но предположи, че на децата не са осигурени условия за романтични отношения. Предполага се, че неподготвеността на младите хора за създаване на семейство е проблем, който може да бъде решен чрез танц, без да се обсъждат по-големи проблеми като психологическата подкрепа за тийнейджърите и социалната сигурност на младите семейства, коментира изданието "Досье".

Намаляват с милиони - все по-малко жени в репродуктивна възраст в Русия

Бременна на 16

Властите в Орловска област и над 10 други руски региона въведоха плащания до 100 000 рубли за бременни ученички. Макар че това е технически обосновано, подобни мерки игнорират основния проблем с детската и юношеската бременност, както и съществените здравни рискове, свързани с раждането от страна на непълнолетно момиче. Този подход може да измести фокуса от превенцията и сексуалното образование към финансови стимули за вече настъпили бременности.

Още: Путин: Държавната помощ към фирмите вече ще зависи от броя на децата на служителите и сключените бракове

Раждането на ранна възраст неминуемо може да доведе до падане на образователното ниво на младите майки (поради отпадане от училище), от което следват по-ниски заплати и ограничени възможности за кариера в сравнение с бездетните си връстници.

Нова поредна руска катастрофа: раждаемостта спадна до нивата отпреди векове

Без интернет

Михаил Иванов, депутат от Брянска област, предложи ежедневно изключване на интернет от 23:00 до 2:00 часа за млади семейства без деца, за да се насърчат двойките да общуват, да прекарват повече време заедно и да планират разширяване на семейството. Всъщност прекъсвания на интернет връзката са факт в Русия от много месеци, но все още няма публични данни, показващи положително въздействие върху раждаемостта.

Къси поли

Още: Руска традиция: Масова смърт на бебета около Новогодишните празници

Истинските мъже харесват жени в миниполи. Това заяви народният представител от Либерално-демократическата партия на Русия и депутат в местната Дума на Калужка област Евгений Руденко. Той се обърна към жителките в областта с настоятелна молба да носят по-често миниполи, защото това било гаранция за увеличение на демографията в Русия - нещо, което все по-редовно се изтъква като главната задача на руските жени в живота им. "Депутатите от Таруса молят жителките на града да носят по-често миниполи в слънчевите дни. За да се ​​увеличи демографията на Русия", написа депутатът в социалните мрежи.

Руски политик настоява рускините да носят миниполи за повишаване на демографията (СНИМКИ)

Дете в замяна на точки

Губернаторът Андрей Кутепов предложи раждането на дете да се разглежда като „индивидуално постижение“ при прием в университет и да се присъждат максимален брой допълнителни точки за него. Съгласно настоящите правила за прием в университет, общите индивидуални постижения наистина могат да дадат допълнителни точки – до 10 точки от Единния държавен изпит. В момента обаче критериите се основават на завършване с отличие, спортни постижения и победи в академични състезания. Дали е отчетена възможността на младата майка да се посвети изцяло на образованието си - не е известно.

Още: Бебе с откъсната ръка, пияни лекари: Подробности от родилното на ужасите в Русия

Медийна пропаганда против абортите

Една от най-забележимите промени в медиите се случи на езиково ниво. Руската версия на глобалния франчайз „Бременна на 16“ беше преименувана на „Мама на 16“ през 2024 г., сякаш отричаше възможността бременността да има друг резултат освен майчинство. През пролетта на 2025 г. журналистите също забелязаха, че думата „аборт“ е била заглушена в YouTube версията на предаването „Бременна чрез измама“ – то се фокусира върху пълнолетни жени, забременели от женени мъже. Това ясно демонстрира цялостната промяна в медийния наратив относно непланираните бременности.

"Богородица е родила на 15 и е най-добрата майка": Русия официално призовава непълнолетните да раждат (ВИДЕО)

Забрана на „чайлдфри“ идеологията

През ноември 2024 г. в Русия беше приет и подписан закон, забраняващ така наречената „пропаганда срещу раждането на деца“. Той се отнася за интернет, медиите, филмите и рекламата; нарушенията предвиждат сериозни глоби. Формално законът не е насочен срещу личния избор, а срещу неговото публично „промотиране“. На практика обаче подобни разпоредби разширяват обхвата на цензурата и създават риск от санкции за публични изявления относно бездетността, репродуктивния избор и отказа от деца.

Още: Масова смърт на бебета в Русия (ВИДЕО)

Отпуск за зачеване

Депутатът от Държавната дума Георгий Арапов предложи въвеждането на нов вид отпуск – така наречената „демографска седмица“. Според него този допълнителен платен отпуск ще позволи на гражданите да се отдалечат от стреса, да укрепят връзката си и евентуално да решат да имат дете. Парламентаристът се обърна и към самотните хора: те са насърчавани да използват този отпуск, за да се запознаят с нови хора и да си намерят партньор.

В Русия искат самотните мъже и жени да ги слагат да седят един до друг в офиса за ръст на раждаемостта

Данък върху бездетността

Данъкът върху бездетността е вечна класика, която се появява отново и отново в публичните дискусии за демографската политика. Бившият парламентарист Виктор Таранин предложи въвеждането на данък в размер от приблизително 20% от заплатата за неженени мъже без деца. Според него в Русия има „десетки милиони“ мъже, които живеят на принципа „всичко за себе си“ и именно това отношение държавата трябва да промени.

Още: В руските църкви: Молебен за вразумяване на жените, искащи аборт (СНИМКИ)

Ролята на киното

Нина Останина, председател на Комисията по семейни въпроси на Държавната дума, заяви, че руското кино трябва по-активно да „прославя“ многодетните семейства, за да насърчи по-висока раждаемост. Тя смята, че това трябва да се прави по модерен и ангажиращ начин: „Ако все още имаме талант, разбира се, трябва да го направим забавно“, каза депутатът. Коментарът бе провокиран от дискусия за евентуална забрана на турски телевизионни сериали, за които се твърди, че намаляват интереса на рускините към мъжете и подкопават институцията на семейството. Останина се противопостави на забраната, отбелязвайки, че популярността на турските сериали се дължи предимно на любовните им истории.

Путин разсмива: Хем няма раждаемост, хем идват по 3 деца. Хем икономиката е добре, хем догодина да се гони средното ниво в света

Раждане от изнасилвачи

Депутатът Вячеслав Вегнер от Свердловското регионално законодателно събрание призова жените да раждат деца на изнасилвачи и след това да ги дават за осиновяване. Депутатът обясни, че ако жертва на насилие не иска да износи плода до термина, тя трябва да бъде убедена, че детето ѝ ще бъде полезно за другите: „Животът трябва да съществува – щом е започнал, значи е била Божията воля.“ Депутатът напомни за списъка с чакащи за осиновяване на бебета – жертвите на изнасилване биха могли да бъдат тези, които да задоволят това търсене.

Раждайте от изнасилвачи и яжте по-малко: В Путинова Русия става все по-добре

Яжте по-малко

Депутатът от Държавната дума Олег Матвейчев предложи различен, по-нетрадиционен начин за борба с раждаемостта. Той предложи понижаване на жизнения стандарт на руснаците, за да ги принуди да имат деца. Матвейчев заяви: „Колкото по-добре живеят хората, толкова по-малко деца имат. Най-високата раждаемост е в бедните страни, а най-лошата – в богатите страни.“

По-къс работен ден

Още: Женете се още като деца, добре е за демографията ни: Послание на Путин (ВИДЕО)

Депутатът от Държавната дума от партия "Единна Русия" Игор Антропенко предложи да се съкрати работният ден за жените в Русия с цел да се подобри демографската ситуация в страната. "Много е трудно, излизайки от работа в 18:00 ч. да се заведат децата на извънкласни занимания, които често започват и по-рано. В крайна сметка децата получават една уморена майка, а това не е най-добрият пример за подрастващото поколение. Момичета правят извода, че не искат така и вече заявяват, че няма да имат деца", коментира депутатът пред ТАСС.

По-къс работен ден, за да са по-секси - поредното "ухажване" на рускините да раждат

По-малко образование

В унисон с тези усилия се появи поредното предложение от законодателите - да се върне страната към системата на 8- и 10-годишното училищно образование, а освен това да се съкрати и обучението в университетите. По този начин младежите щели да бъдат подтикнати по-рано да се замислят за деца. Това заяви председателят на Комисията по демография, защита на семейството, децата и традиционните семейни ценности към Обществената камара Сергей Рибалченко пред контролираната от Кремъл агенция ТАСС.

В Русия обмислят да съкратят училищното образование, за да раждат девойките по-рано

Снимки: iStock