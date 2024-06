Bild: Ракетата над Крим е летяла към военна цел, преди руската ПВО да я свали на плажа (ВИДЕО)

Още: Путинова наглост с марка "Крим": Когато Русия стреля по цивилни, виновна е украинската ПВО (ВИДЕО)

В неделя отломки от ракета паднаха на севастополския плаж Учкуевка. Четирима души бяха убити, а повече от 150 бяха ранени - такава е информацията на назначения от Кремъл "губернатор" Михаил Развожаев.

Първоначално руската страна заяви, че украинските въоръжени сили са атакували Севастопол с американски ракети ATACMS. Една от тях е била свалена от руската противовъздушна отбрана точно над плажа, а отломките са паднали върху хората, твърдеше режимът на диктатора Владимир Путин.

По-късно Москва се отказа от тази версия и обвини Киев в умишлено нападение срещу плажа. Русия обвинява Украйна и САЩ - заради това, че украинските сили уж използвали американски далекобойни ракети. Външното министерство в Москва дори привика посланика на Щатите Лин Трейси. Междувременно граждани на Севастопол се оплакваха, че не са били предупредени от системите за предварително оповестяване на тревога, а мнозина се запитаха защо режимът в Кремъл поставя военни обекти сред цивилното си население.

От Bild извадиха няколко аргумента, които оборват твърдението на Москва за умишлена атака:

Bild: Missile hit on Sevastopol beach could not have been a planned attack



Initially, Russia claimed to have shot down the ATACMS missile, but later retracted this and accused Ukraine of planning the attack.



Arguments against this accusation:

- The beach is situated 4 km from a… pic.twitter.com/71WLJjsZh6