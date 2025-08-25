Войната в Украйна:

"Вучич иска хората да повярват, че той е Спасителят": Журналист за икономическите мерки в Сърбия

"Вучич иска хората да повярват, че той е Спасителят": Журналист за икономическите мерки в Сърбия

Мерките, които Александър Вучич обяви за ограничаване на надценките в магазините в Сърбия, са по-скоро политически, а не икономически, защото се въвеждат на фона на протестите и на очакваната гореща политическа есен в страната. Този коментар направи в ефира на Нова телевизия кореспондентът на БГНЕС в Белград Ели Юрукова.

Ще успеят ли мерките?

Тя обясни, че тези мерки дори не са в пълномощията на Вучич, а на сръбското правителство, но това е нещо обичайно за страната. „Вучич нарече тези мерки страшни, но чудотворни и може би обикновения сърбин трябва да повярва, че той ще е Спасителя и от инфлацията, и от високите цени. Във всеки случай Вучич не можа да обясни кой е позволил огромните маржове на големите търговски вериги, всекидневното поскъпване на хранителните стоки и как пазарите в Сърбия са пълни със стоки от ЕС, които са много по-евтини от сръбските. Вучич също нищо не каза как сръбските стоки в Малта и Норвегия са много по-евтини отколкото в Сърбия и не е ли това доказателство, че всичко в страната е неконтролируемо“, заяви журналистът.

Юрукова добави, че сърбите не вярват, че Вучич е новият Робин Худ, който ще реши проблемите. "Те са свикнали, че Вучич преди някоя огромна криза въвежда някакви икономически мерки. Преди две години той намали цената на т.нар. народен салам и пред камерите изяде един сандвич с този салам", припомни журналистът. 

По думите й икономистите в Сърбия казват, че мерките на Вучич са буквално преписани от Унгария и от Румъния и че те няма да дадат резултат и хората няма да почувстват това, което прогнозира Вучич - общо благоденствие.

